بيان سعودي يتوعد مليشيات إيران بالرد بعد تعرض المملكة لهجوم من العراق

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أدانت الخارجية السعودية بأشد العبارات تعرض المملكة لاعتداءاتٍ بطائرات مسيرة أطلقتها المليشيات التابعة لإيران في العراق.
وأكدت السعودية عزمها على حفظ أمنها وسيادتها وردع المعتدين وحقها في الرد على مصادر العدوان.
وشددت الرياض على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقاً للعدوان.
وكانت الدفاع السعودية، أعلنت عدداً من المسيّرات في الساعات الماضية، بعد محاولتها استهداف منشآت بترولية بالمنطقة الشرقية، والرياض.
واوضحت الدفاع السعودية أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية، ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران.
وأكدت السعودية على حقها الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.