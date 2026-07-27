أجهزة الأمن ترفع الجاهزية الأمنية القصوى وتوسع الانتشار الميداني بمحافظة تعز تنفيذاً لقرارات مجلس الدفاع الوطني أمن مأرب يوجه ضربة استباقية جديدة للحوثيين: ضبط شحنتي مخدرات قبل وصولهما صنعاء السعودية تعلن احباط هجومين على الشرقية والرياض بطائرات مسيرة اُطلقت من العراق احتقان شعبي وقبلي واسع في الجوف ضد الحوثيين ومسلحين يقتلون 3 عناصر حوثية في سوق اليتمة أسعار المعادن النفيسة في تعاملات اليوم الإثنين هدوء المواجهة الأميركية - الإيرانية يهز الأسواق... الدولار يتراجع والنفط يهبط والمستثمرون يتجهون للمخاطرة تصعيد جديد جنوب سوريا.. توغل إسرائيلي في القنيطرة واعتقال شاب يثير التوتر على الحدود الصداع في الجانب الأيمن من الرأس- علام يشير قفزة مفاجئة للذهب.. هبوط النفط يشعل مكاسب المعدن الأصفر وسط ترقب الأسواق لمرضى التهاب القولون التقرحي- إليك الأطعمة المسموحة والممنوعةكتب
وجهت السلطات الأمنية في محافظة تعز، الأحد، برفع مستوى الجاهزية الأمنية القصوى، ووجهت بتوسيع الانتشار الميداني وتعزيز النقاط الأمنية والدوريات في المدينة والمديريات المحررة، تنفيذاً لمخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني، بحسب مسؤولين محليين.
وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه مدير عام شرطة محافظة تعز، العميد منصور الأكحلي، وضم القيادات الأمنية ومدراء شرطة المديريات، لمناقشة المستجدات الأمنية والترتيبات الميدانية الرامية إلى تعزيز الأداء الأمني ورفع مستوى الاستعداد.
وأكد الأكحلي، وفق ما نقلته الشرطة، ضرورة مضاعفة الجهود واتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة بما يعزز حضور مؤسسات الدولة ويفرض هيبتها، ويحافظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.
ووجّه مدير شرطة المحافظة بمواصلة تنفيذ خطة الانتشار الأمني على نطاق أوسع، مع تعزيز النقاط الأمنية والدوريات الثابتة والمتحركة، بما يضمن تغطية مختلف أحياء مدينة تعز والمديريات المحررة، ورفع مستوى التواجد الأمني لتسريع الاستجابة لأي طارئ.