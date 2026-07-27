أجهزة الأمن ترفع الجاهزية الأمنية القصوى وتوسع الانتشار الميداني بمحافظة تعز تنفيذاً لقرارات مجلس الدفاع الوطني أمن مأرب يوجه ضربة استباقية جديدة للحوثيين: ضبط شحنتي مخدرات قبل وصولهما صنعاء السعودية تعلن احباط هجومين على الشرقية والرياض بطائرات مسيرة اُطلقت من العراق احتقان شعبي وقبلي واسع في الجوف ضد الحوثيين ومسلحين يقتلون 3 عناصر حوثية في سوق اليتمة أسعار المعادن النفيسة في تعاملات اليوم الإثنين هدوء المواجهة الأميركية - الإيرانية يهز الأسواق... الدولار يتراجع والنفط يهبط والمستثمرون يتجهون للمخاطرة تصعيد جديد جنوب سوريا.. توغل إسرائيلي في القنيطرة واعتقال شاب يثير التوتر على الحدود الصداع في الجانب الأيمن من الرأس- علام يشير قفزة مفاجئة للذهب.. هبوط النفط يشعل مكاسب المعدن الأصفر وسط ترقب الأسواق لمرضى التهاب القولون التقرحي- إليك الأطعمة المسموحة والممنوعةكتب
أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، اليوم الإثنين، ضبط شحنتين من المواد المخدرة كانتا في طريقهما إلى مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في صنعاء.
وأوضح مصدر أمني بشرطة محافظة مأرب، أن إحدى النقاط التابعة لقوات الأمن الخاصة ضبطت 104 آلاف حبة من مادة "البريجبالين" المخدرة، فيما تمكنت نقطة أخرى من ضبط أكثر من 1900 حبة من نوع "كبتاجون" وكيلو جرام من مادة الحشيش، كانت جميعها في طريقها إلى المليشيا الحوثية.
وأشار المصدر إلى أن الشحنات كانت مخفية بطريقة مموهة يصعب اكتشافها، غير أن يقظة رجال الأمن حالت دون مرورها.
وأكد المصدر الأمني أنه تم إحالة المضبوطات والمتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية في مأرب ستظل بالمرصاد لعصابات التهريب التي دوماً ما تكون مرتبطة بالمليشيا الحوثية، التي تسعى لإغراق المجتمع بهذه السموم.