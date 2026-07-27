أمن مأرب يوجه ضربة استباقية جديدة للحوثيين: ضبط شحنتي مخدرات قبل وصولهما صنعاء

الإثنين 27 يوليو-تموز 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، اليوم الإثنين، ضبط شحنتين من المواد المخدرة كانتا في طريقهما إلى مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في صنعاء.

وأوضح مصدر أمني بشرطة محافظة مأرب، أن إحدى النقاط التابعة لقوات الأمن الخاصة ضبطت 104 آلاف حبة من مادة "البريجبالين" المخدرة، فيما تمكنت نقطة أخرى من ضبط أكثر من 1900 حبة من نوع "كبتاجون" وكيلو جرام من مادة الحشيش، كانت جميعها في طريقها إلى المليشيا الحوثية.

وأشار المصدر إلى أن الشحنات كانت مخفية بطريقة مموهة يصعب اكتشافها، غير أن يقظة رجال الأمن حالت دون مرورها.

وأكد المصدر الأمني أنه تم إحالة المضبوطات والمتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية في مأرب ستظل بالمرصاد لعصابات التهريب التي دوماً ما تكون مرتبطة بالمليشيا الحوثية، التي تسعى لإغراق المجتمع بهذه السموم.