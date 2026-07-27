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السعودية تعلن احباط هجومين على الشرقية والرياض بطائرات مسيرة اُطلقت من العراق

الإثنين 27 يوليو-تموز 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الإثنين اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة التي استهدفت منشآت بترولية في المنطقة الشرقية والعاصمة الرياض خلال الساعات الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران.

وأكد المالكي على حق المملكة الأصيل في الدفاع عن نفسها ومقدراتها الحيوية، مشيراً إلى احتفاظ الرياض بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.

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