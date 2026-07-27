احتقان شعبي وقبلي واسع في الجوف ضد الحوثيين ومسلحين يقتلون 3 عناصر حوثية في سوق اليتمة

الإثنين 27 يوليو-تموز 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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لقي ثلاثة من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم بنيران مسلحين مجهولين في سوق "اليتمة" بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن.

​ الحادثة تأتي في ظل حالة من الرفض القبيلي والشعبي المتصاعد لسلوكيات العناصر الحوثية، وسط احتقان ميداني تشهده مديريات الجوف جراء الانتهاكات المستمرة ضد أبناء القبائل.

ومساء امس اندلعت اشتباكات مسلحة بين عناصر تابعة لمليشيات الحوثي وأبناء قبائل ذو حسين في منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف على خلفية مقتل أحد أبناء القبيلة برصاص نقطة تابعة للمليشيات، وفقاً لمصادر محلية. وسط حالة من التوتر والاستنفار في المنطقة.