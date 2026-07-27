أسعار المعادن النفيسة في تعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 27 يوليو-تموز 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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ارتفع الذهب بأكثر من واحد بالمئة، اليوم الاثنين، بعد انخفاض أسعار النفط، مما هدأ ‌المخاوف حيال التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 4103.99 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 0.9 بالمئة إلى 4106.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في ⁠المعاملات الفورية 2.7 بالمئة إلى 59.74 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين اثنين بالمئة إلى 1619.75 دولار.

وقفز البلاديوم 2.3 بالمئة إلى 1271.93 دولار.