أسعار المعادن النفيسة في تعاملات اليوم الإثنين

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ارتفع الذهب بأكثر من واحد بالمئة، اليوم الاثنين، بعد انخفاض أسعار النفط، مما هدأ المخاوف حيال التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 4103.99 دولار للأوقية (الأونصة).
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 0.9 بالمئة إلى 4106.10 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.7 بالمئة إلى 59.74 دولار للأوقية.
وصعد البلاتين اثنين بالمئة إلى 1619.75 دولار.
وقفز البلاديوم 2.3 بالمئة إلى 1271.93 دولار.