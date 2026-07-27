هدوء المواجهة الأميركية - الإيرانية يهز الأسواق... الدولار يتراجع والنفط يهبط والمستثمرون يتجهون للمخاطرة

الإثنين 27 يوليو-تموز 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 260

شهد الدولار الأميركي تراجعاً أمام معظم العملات الرئيسية خلال تعاملات، اليوم الاثنين، عقب إعلان الولايات المتحدة وقف حملتها العسكرية ضد إيران، وهو ما انعكس سريعاً على الأسواق العالمية، مع انخفاض أسعار النفط وعودة شهية المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر الأعلى.

وتراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.2% ليصل إلى 163.585 ين، في أكبر انخفاض يومي له منذ 10 يوليو، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.3% إلى 1.1403 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.3352 دولار.

وفي سوق الطاقة، هبطت أسعار النفط بشكل ملحوظ، حيث انخفض خام برنت بنسبة 4.2% إلى 92.74 دولاراً للبرميل، بعد تعليق الضربات الأميركية التي استمرت أسبوعين، ما خفف من المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات.

وفي المقابل، أكد مسؤول إيراني رفيع أن طهران ستوقف هجماتها ما دامت الولايات المتحدة لا تستأنف عملياتها العسكرية، في ظل تحركات دبلوماسية تقودها الصين لإحياء جهود التهدئة وإنهاء التصعيد.

ويرى محللون أن الأسواق ما زالت تراقب بحذر تطورات الأزمة، إلا أن التوقعات الحالية تشير إلى احتمال استمرار خفض التصعيد، وهو ما قد يضغط على أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.

كما ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1% إلى 0.5791 دولار أميركي، وصعد الدولار الأسترالي بالنسبة نفسها إلى 0.6996 دولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، عند 101.21 نقطة، مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

وفي الوقت نفسه، تراجعت توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة، إذ انخفضت احتمالات زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 33.7%، مقارنة بـ37.4% في نهاية الأسبوع الماضي.

أما في سوق العملات المشفرة، فقد واصلت الأسعار مكاسبها، حيث ارتفعت عملة "البتكوين" بنسبة 1% لتصل إلى 65,286.74 دولار، بينما صعدت "الإيثيريوم" بنسبة 1.7% إلى 1,945.22 دولار.