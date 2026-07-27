تصعيد جديد جنوب سوريا.. توغل إسرائيلي في القنيطرة واعتقال شاب يثير التوتر على الحدود الصداع في الجانب الأيمن من الرأس- علام يشير قفزة مفاجئة للذهب.. هبوط النفط يشعل مكاسب المعدن الأصفر وسط ترقب الأسواق لمرضى التهاب القولون التقرحي- إليك الأطعمة المسموحة والممنوعةكتب انتفاخ البطن في سن اليأس- إليكٍ أسبابه وطرق التخلص منه ماذا تأكل صباحًا عند الاستيقاظ منتفخًا البطن؟ وزارة التربية والتعليم في اليمن تحدد 30 أغسطس موعداً لبدء العام الدراسي 2026-2027 وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية في مواجهة الحوثيين وبسط سيطرة الدولة على كامل اليمن ايلون ماسك: الذكاء الاصطناعي سيتجاوز ذكاء البشرية خلال 5 سنوات.. والروبوتات ستتولى معظم الأعمال خلال عقد أجهزة الأمن بمأرب ترحب بتحقيقات النيابة وتؤكد: الإصلاحيات وأماكن الاحتجاز مفتوحة لكشف الحقيقة
شهد ريف القنيطرة الأوسط، صباح اليوم، توغلاً جديداً لقوات الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، تخلله اعتقال أحد الشبان من قرية الصمدانية الغربية، في خطوة أثارت حالة من القلق والترقب بين سكان المنطقة الحدودية.
وبحسب مصادر محلية، فإن القوات الإسرائيلية نفذت عملية عسكرية داخل القرية قبل أن تعتقل الشاب وتنسحب، دون الكشف حتى الآن عن أسباب الاعتقال أو طبيعة التهم الموجهة إليه.
ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة عمليات ميدانية متكررة تشهدها محافظتا القنيطرة ودرعا، تشمل توغلات برية، وعمليات تفتيش، وإقامة حواجز مؤقتة، إلى جانب اعتقالات في المناطق القريبة من خط الفصل، ما يزيد من حدة التوتر بين الأهالي.
وكانت المنطقة قد شهدت في 20 يوليو الجاري حادثة مشابهة، إذ اعتقلت القوات الإسرائيلية شاباً من قرية الرزانية في ريف القنيطرة الجنوبي، بالتزامن مع إقامة حاجز مؤقت غرب بلدة صيدا الجولان، حيث خضعت المركبات والمارة لعمليات تفتيش قبل أن تواصل القوات تحركاتها العسكرية.
وتتواصل هذه التطورات في ظل تصاعد النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا، وسط مخاوف متزايدة لدى السكان من اتساع نطاق العمليات الأمنية والعسكرية في المناطق الحدودية.