تصعيد جديد جنوب سوريا.. توغل إسرائيلي في القنيطرة واعتقال شاب يثير التوتر على الحدود

الإثنين 27 يوليو-تموز 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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شهد ريف القنيطرة الأوسط، صباح اليوم، توغلاً جديداً لقوات الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، تخلله اعتقال أحد الشبان من قرية الصمدانية الغربية، في خطوة أثارت حالة من القلق والترقب بين سكان المنطقة الحدودية.

وبحسب مصادر محلية، فإن القوات الإسرائيلية نفذت عملية عسكرية داخل القرية قبل أن تعتقل الشاب وتنسحب، دون الكشف حتى الآن عن أسباب الاعتقال أو طبيعة التهم الموجهة إليه.

ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة عمليات ميدانية متكررة تشهدها محافظتا القنيطرة ودرعا، تشمل توغلات برية، وعمليات تفتيش، وإقامة حواجز مؤقتة، إلى جانب اعتقالات في المناطق القريبة من خط الفصل، ما يزيد من حدة التوتر بين الأهالي.

وكانت المنطقة قد شهدت في 20 يوليو الجاري حادثة مشابهة، إذ اعتقلت القوات الإسرائيلية شاباً من قرية الرزانية في ريف القنيطرة الجنوبي، بالتزامن مع إقامة حاجز مؤقت غرب بلدة صيدا الجولان، حيث خضعت المركبات والمارة لعمليات تفتيش قبل أن تواصل القوات تحركاتها العسكرية.

وتتواصل هذه التطورات في ظل تصاعد النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا، وسط مخاوف متزايدة لدى السكان من اتساع نطاق العمليات الأمنية والعسكرية في المناطق الحدودية.