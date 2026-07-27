الصداع في الجانب الأيمن من الرأس- علام يشير

الإثنين 27 يوليو-تموز 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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يعاني كثير من الأشخاص من الصداع في جانب واحد من الرأس، وقد يكون في الجهة اليمنى فقط، ورغم أن الأمر قد يكون ناتجًا عن أسباب بسيطة، فإن استمرار الألم أو تكراره قد يشير أحيانًا إلى مشكلة صحية تستدعي التقييم الطبي.

وفي هذا السياق، يستعرض "الكونسلتو" أسباب الصداع في الجانب الأيمن من الرأس، وأبرز العلامات التي تستدعي زيارة الطبيب، وذلك وفقًا لموقع Medical News Today.

ما أسباب الصداع في الجانب الأيمن من الرأس؟

قد يحدث الصداع في الجانب الأيمن نتيجة عدة أسباب، من بينها:التهاب الشريان الصدغي.

التهاب العصب الثلاثي التوائم.

صداع الجيوب الأنفية، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من انحراف الحاجز الأنفي.

التهاب الأعصاب القذالية.الحساسية.

الجفاف.الإجهاد والإرهاق.

إصابات الرأس.التهابات الجيوب الأنفية.

انخفاض أو ارتفاع مستويات السكر في الدم بسبب تخطي الوجبات.

شد عضلات الرقبة.

في حالات نادرة، قد يكون بسبب الأورام أو تمدد الأوعية الدموية.

أكثر أنواع الصداع التي تصيب جانبًا واحدًا؟

تشمل أكثر الأنواع شيوعًا:

1- الصداع النصفييعد من أكثر أسباب الصداع أحادي الجانب، وغالبًا ما يصاحبه:ألم نابض.الغثيان أو القيء.الحساسية للضوء.الحساسية للأصوات.تشوش الرؤية.

2- الصداع العنقودييتميز بألم شديد حول إحدى العينين، وقد يمتد إلى الوجه أو الرقبة أو الكتف، كما قد يصاحبه:احمرار أو دموع العين.انسداد أو سيلان الأنف.تعرق الوجه.تورم حول العين.الشعور بعدم الراحة أو التوتر.

3- الصداع التوترييعد الأكثر شيوعًا، ورغم أنه يصيب جانبي الرأس غالبًا، فإنه قد يظهر في جهة واحدة لدى بعض الأشخاص، ومن أعراضه:

ألم خفيف أو متوسط.الشعور بضغط أو شد في الرأس.تيبس عضلات الرقبة والكتفين.

ألم في فروة الرأس.متى يستدعي الصداع زيارة الطبيب؟

ينصح بسرعة مراجعة الطبيب إذا كان الصداع مصحوبًا بأي من الأعراض التالية:

تشوش أو تغير مفاجئ في الرؤية.الحمى.تيبس الرقبة.الارتباك أو تغير مستوى الوعي.

ضعف أو تنميل في أحد جانبي الجسم.صعوبة الكلام.طفح جلدي.ازدياد الألم مع الحركة.صداع بعد إصابة في الرأس