قفزة مفاجئة للذهب.. هبوط النفط يشعل مكاسب المعدن الأصفر وسط ترقب الأسواق

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ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% في بداية تعاملات اليوم الاثنين، مستفيدة من التراجع الحاد في أسعار النفط، في ظل انحسار التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وتزايد الآمال بالتوصل إلى حلول دبلوماسية، وهو ما خفف المخاوف بشأن استمرار التضخم ورفع أسعار الفائدة لفترات أطول.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% ليصل إلى 4103.99 دولارًا للأونصة، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس بنسبة 0.9% إلى 4106.10 دولارًا.
وجاء هذا الارتفاع بعدما هبطت أسعار النفط بنحو 5%، مع تفاؤل المستثمرين بإمكانية احتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران عبر المسار الدبلوماسي، عقب تصريحات أميركية وإيرانية أشارت إلى منح فرصة للمحادثات ووقف متبادل للهجمات إذا التزم الطرف الآخر بذلك.
كما تلقى الذهب دعمًا إضافيًا من تراجع الدولار الأميركي وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، ما عزز الإقبال على المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا.
وفي المقابل، لا تزال الأسواق تترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم استمرار رهانات المتعاملين على احتمال رفعها خلال سبتمبر.
وشهدت بقية المعادن النفيسة أيضًا مكاسب قوية، إذ ارتفعت الفضة بنسبة 2.7% إلى 59.74 دولارًا للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 2% إلى 1619.75 دولارًا، فيما قفز البلاديوم بنسبة 2.3% ليصل إلى 1271.93 دولارًا للأونصة.