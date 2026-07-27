لمرضى التهاب القولون التقرحي- إليك الأطعمة المسموحة والممنوعةكتب

الإثنين 27 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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يعاني مرضى التهاب القولون التقرحي من تكرار نوبات آلام البطن والإسهال، وقد تلعب بعض الأطعمة دورًا في زيادة حدة الأعراض، بينما تساعد أطعمة أخرى على تهدئة الجهاز الهضمي والحفاظ على استقرار الحالة.

وفي هذا السياق، يستعرض "الكونسلتو" أبرز الأطعمة المسموحة والممنوعة لمرضى التهاب القولون التقرحي، وذلك وفقًا لموقع Healthline.

كيف يساعد النظام الغذائي في السيطرة على التهاب القولون التقرحي؟

لا يوجد نظام غذائي واحد يناسب جميع مرضى التهاب القولون التقرحي، إذ تختلف الأطعمة المحفزة للأعراض من شخص لآخر، لذلك ينصح الأطباء بتدوين الوجبات اليومية والأعراض المصاحبة لها، لتحديد الأطعمة التي تزيد من نوبات المرض وتجنبها، لذلك يُفضل:

1- شرب كميات كافية من الماء، خاصة عند الإصابة بالإسهال.

2- تحضير الوجبات مسبقًا.

3- الاحتفاظ بأطعمة لا تسبب تهيجًا للقولون.

4- تجنب الأطعمة المقلية، واستبدالها بالمشوية أو المسلوقة أو المطهية بالبخار أو المخبوزة.

أطعمة قد تزيد أعراض التهاب القولونقد تختلف الأطعمة المحفزة من شخص لآخر، لكن من أكثرها شيوعًا:

اللحوم الحمراء لدى بعض المرضى.

الأطعمة الحارة.

الأطعمة المقلية.

بعض منتجات الألبان إذا كانت تزيد الأعراض.

الأطعمة التي يثبت أنها تسبب تهيجًا للمريض عند تدوينها في المفكرة الغذائية.

أنظمة غذائية قد تساعد بعض المرض

ىتشير الدراسات إلى أن بعض الأنظمة الغذائية قد تساعد في تخفيف الأعراض لدى بعض المرضى، وتشمل:

1- نظام منخفض الفودماب (Low FODMAP)قد يساعد على تقليل الانتفاخ وآلام البطن والإسهال، لكنه لا يعالج الالتهاب نفسه، ويُستخدم عادة لفترات قصيرة وتحت إشراف طبي.

2- حمية البحر المتوسط

تعتمد على تناول:

الأسماك.

الخضراوات.

الفواكه.

زيت الزيتون.

وتشير بعض الدراسات إلى أنها قد تساعد في تقليل نشاط الالتهاب ودعم استقرار المرض.

3- النظام الغذائي منخفض الأليافقد يستفيد منه بعض المرضى خلال فترات نشاط المرض، لأنه يمنح الجهاز الهضمي فرصة للراحة، لكن لا يُنصح باتباعه إلا بعد استشارة الطبيب.

4- النظام الغذائي الخالي من الجلوتينقد يساعد بعض المرضى، خاصة من يعانون من حساسية تجاه الجلوتين، على تحسين الأعراض، إلا أن الأدلة العلمية لا تزال غير كافية للتوصية به لجميع المصابين بالتهاب القولون التقرحي