انتفاخ البطن في سن اليأس- إليكٍ أسبابه وطرق التخلص منه

الإثنين 27 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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تعاني كثير من السيدات من الانتفاخ خلال مرحلة ما قبل انقطاع الطمث أو بعد انقطاعه، وهي شكوى شائعة ترتبط بالتغيرات الهرمونية التي تحدث في هذه المرحلة، وقد تسبب الشعور بالامتلاء وعدم الراحة، وأحيانًا زيادة مؤقتة في الوزن.

وفي هذا السياق، يستعرض "الكونسلتو" أسباب انتفاخ سن اليأس، وأبرز الطرق التي تساعد على تخفيفه، وفقًا لموقع medicalnewstoday.

لماذا يحدث انتفاخ البطن في سن اليأس؟

احتباس السوائل أو تراكم الغازاتيرجع انتفاخ البطن في سن اليأس غالبًا إلى احتباس السوائل أو تراكم الغازات، نتيجة التغيرات الهرمونية التي تسبق انقطاع الطمث وخلاله.

ارتفاع مستويات هرمون الإستروجينويحدث احتباس السوائل بسبب ارتفاع مستويات هرمون الإستروجين، بينما قد ينتج تراكم الغازات عن تغيرات في الجهاز الهضمي، والتي قد ترتبط بـ:تغير النظام الغذائي أو الشهية.بطء عملية الهضم.

التوتر المصاحب لمرحلة انقطاع الطمث.

ابتلاع الهواء أثناء الأكل أو الشرب.

بعض المشكلات الصحية الأخرى.

كيف تفرقين بين احتباس السوائل والغازات؟

قد يكون من الصعب التمييز بينهما، لكن هناك بعض الفروق، وهي:

انتفاخ الغازات يتركز غالبًا في منطقة البطن، وينتج عن تراكم الهواء داخل الجهاز الهضمي.

احتباس السوائل قد يسبب تورمًا في اليدين أو القدمين أو منتصف الجسم، وقد يصاحبه شعور بالألم أو الثقل.

كيف يمكن الوقاية من انتفاخ سن اليأس؟

يمكن لبعض العادات اليومية أن تساعد في تقليل الانتفاخ، وتشمل:

1- شرب كميات كافية من الماء.

2- ممارسة النشاط البدني بانتظام.

3- تجنب الأطعمة التي تسبب الغازات، مثل بعض أنواع البقوليات والبروكلي والأطعمة الدسمة والمقلية.

4- الابتعاد عن المشروبات الغازية.

5- تجنب مضغ العلكة لتقليل ابتلاع الهواء.

6- الإقلاع عن التدخين.

7- تقليل تناول الملح لتجنب احتباس السوائل.

8- تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، مثل الزبادي والكفير ومخلل الملفوف.

9- تقسيم الطعام إلى وجبات صغيرة بدلًا من الوجبات الكبيرة.

متى تحتاجين للعلاج؟

إذا كان الانتفاخ متكررًا أو يسبب انزعاجًا شديدًا، فقد يوصي الطبيب ببعض العلاجات، مثل:

أدوية الغازات المتوفرة دون وصفة طبية.مدرات البول في بعض الحالات.

العلاج الهرموني التعويضي إذا كان مناسبًا للحالة.بعض وسائل منع الحمل الهرمونية وفقًا لتقييم الطبيب