ماذا تأكل صباحًا عند الاستيقاظ منتفخًا البطن؟

الإثنين 27 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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يشعر العديد من الأشخاص عند الاستيقاظ من النوم، بحالة من الانتفاخ في البطن، والتي تسبب الإزعاج وعدم الراحة، وهناك بعض الأطعمة التي تزيد من هذا الانتفاخ، لذا يستائل البعض ماذا نأكل عند انتفاخ البطن صباحًا؟

في هذه السطور، يستعرض "الكونسلتو" الأطعمة التي يُفضل تناولها عند الاستيقاظ منتفخًا البطن، وذلك وفقًا لما جاء بموقع "only my health".

ماذا تأكل عند الاستيقاظ منتفخًا البطن؟

عادةً ما يكون الانتفاخ الصباحي نتيجةً لما حدث في اليوم السابق، مثل الإفراط في تناول الطعام، أو تناول وجبات خفيفة في وقت متأخر من الليل، لكن هناك أشياء يجب مراعاتها وأطعمة يفضل تناولها للتخلص من هذه الانتفاخات.

تجنب الشاي وابدأ بالفاكهة المرطبةبدلاً من تناول الكافيين أو شاي الأعشاب مباشرةً، ابدأ بالفواكه الغنية بالماء مثل البابايا التي تحتوي على الباباين، وهو إنزيم هضمي يساعد على تكسير البروتينات وتخفيف الانتفاخ، أو الأناناس الغني بالبروميلين، وهو إنزيم آخر يدعم عملية الهضم، وشرائح البطيخ أو الخيار التي تساعد على التخلص من الصوديوم واحتباس الماء الزائد.

التركيز على وجبات الإفطار سهلة الهضمقد تكون الخضراوات النيئة والسلطات الغنية بالألياف مفيدة لصحة الأمعاء بشكل عام، ولكن هل تناولها أول الصباح وأنت تشعر بالانتفاخ ليس الخيار الأمثل، بدلًا من ذلك، جرّب الأطعمة الدافئة المطهوة قليلًا والتي تُسهّل عملية الهضم، مثل:

الشوفان الذي يُهدئ وعاء من الشوفان العادي المصنوع من الماء أو حليب اللوز الأمعاء، أو الخضروات المطهوة على البخار أو المقلية مثل الكوسة أو السبانخ أو الجزر المطبوخ قليلاً بزيت الزيتون يمكن أن يخفف الإمساك ولن يثقل معدتك.

تساعد الدهون الصحية على الشعور بالشبع وتدعم بطانة الأمعاء، لكن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى نتائج عكسية عند الانتفاخ، لذا يمكن تناول القليل من الأفوكادو الغني بالبوتاسيوم والألياف ويساعد على تنظيم توازن الصوديوم، أو بذور الشيا بعد نقعها طوال الليل.

تجنب السكرياتملعقة من المخللات المصنوعة منزليًا، يمكن أن تساعد في تحفيز عملية الهضم بشكل لطيف، والتخلص من الانفاخات، ومن الضروري تجنب السكريات التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وتعطل حركة الأمعاء