وزارة التربية والتعليم في اليمن تحدد 30 أغسطس موعداً لبدء العام الدراسي 2026-2027

الأحد 26 يوليو-تموز 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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أصدرت وزارة التربية والتعليم اليمنية قراراً باعتماد التقويم المدرسي للعام الدراسي 2026-2027، محددة يوم الأحد 30 أغسطس 2026 موعداً لانطلاق الدراسة الفعلية في جميع المراحل التعليمية الحكومية والأهلية والخاصة، وفق قرار وزاري حمل الرقم (39) لسنة 2026.

وبحسب القرار، يبدأ دوام الإدارات المدرسية في 16 أغسطس، فيما تنتظم هيئات التدريس في المدارس اعتباراً من 23 أغسطس، على أن تنطلق في اليوم التالي عمليات القيد والتسجيل والانتقال بين المدارس.

وحدد التقويم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول ابتداءً من 20 ديسمبر 2026، تعقبها إجازة منتصف العام، بينما يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 10 يناير 2027. كما نص على إجازتي شهر رمضان وعيد الفطر، وعيد الأضحى، وفق التقويم الهجري المعتمد.

ووفقاً للقرار، تنتهي الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الثاني في 3 يونيو 2027، على أن تبدأ اختبارات النقل لجميع المراحل في 7 يونيو، فيما تنطلق اختبارات الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي في 4 يوليو 2027.

وأكدت الوزارة في القرار ضرورة التزام مكاتب التربية والتعليم في المحافظات وكافة المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية والخاصة بتنفيذ التقويم المدرسي ضمن الفترات الزمنية المحددة، مع منح الجهات المختصة صلاحية اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.