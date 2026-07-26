وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية في مواجهة الحوثيين وبسط سيطرة الدولة على كامل اليمن

الأحد 26 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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قال الفريق الركن الدكتور طاهر العقيلي إن جماعة الحوثي تواصل، منذ نشأتها، انتهاج ما وصفه بـ"العنف والإرهاب والقرصنة والفوضى"، متهماً إياها باستهداف مقدرات اليمن واستغلال موقعه الاستراتيجي لتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار، خدمةً لأجندة إيران.

وأضاف العقيلي، في تدوينة نشرها على منصة "إكس" ورصدها محرر مأرب برس، أن القوات المسلحة اليمنية، انطلاقاً من مسؤولياتها الدستورية، ستواصل مواجهة ما وصفه بـ"الإرهاب الحوثي" بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الدوليين، بهدف حماية أمن الملاحة والممرات المائية.

وأشار إلى أن الجيش سيعمل على تحييد ما اعتبره تهديداً تمثله جماعة الحوثي للأمن الإقليمي والدولي، مؤكداً أن إنهاء هذا الخطر يتطلب، بحسب تعبيره، القضاء على نفوذ الحرس الثوري الإيراني الذي قال إن الجماعة تمثل ذراعه في اليمن، إضافة إلى استعادة سيطرة الدولة على كامل الأراضي اليمنية.

وتأتي تصريحات العقيلي في ظل استمرار التوتر في البحر الأحمر والممرات البحرية، وتصاعد التحذيرات الدولية من تداعيات الهجمات التي تستهدف حركة الملاحة التجارية في المنطقة.