أجهزة الأمن بمأرب ترحب بتحقيقات النيابة وتؤكد: الإصلاحيات وأماكن الاحتجاز مفتوحة لكشف الحقيقة

الأحد 26 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 197

رحبت إدارة شرطة محافظة مأرب بالإجراءات التي باشرتها النيابة العامة، بناءً على توجيهات النائب العام، للتحقيق في الوقائع التي أثيرت مؤخرًا، وتؤكد دعمها الكامل لكافة الإجراءات القانونية الرامية إلى كشف الحقيقة وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

وأكدت إدارة الشرطة أن جميع أماكن الحجز والإصلاحيات التابعة لها مفتوحة أمام النيابة العامة وكافة الجهات المختصة المخولة قانونًا بالرقابة والتفتيش، وأنها على استعداد كامل لتقديم جميع التسهيلات والوثائق والبيانات اللازمة بما يسهم في إنجاز التحقيق بكل شفافية وحيادية.

كما شددت إدارة شرطة محافظة مأرب على التزامها التام بأحكام الدستور والقوانين النافذة، وحرصها على احترام حقوق المحتجزين وصون كرامتهم، وأنها لن تتهاون مع أي تجاوز أو مخالفة يثبت وقوعها، وستتعاون بصورة كاملة مع الجهات القضائية المختصة في كل ما من شأنه إظهار الحقيقة وتطبيق القانون.

ودعت إدارة الشرطة الجميع إلى تحري الدقة، وعدم استباق نتائج التحقيق، وترك الجهات المختصة تمارس مهامها وفقًا للقانون، بما يعزز الثقة في مؤسسات العدالة وسيادة القانون.