ايلون ماسك: الذكاء الاصطناعي سيتجاوز ذكاء البشرية خلال 5 سنوات.. والروبوتات ستتولى معظم الأعمال خلال عقد أجهزة الأمن بمأرب ترحب بتحقيقات النيابة وتؤكد: الإصلاحيات وأماكن الاحتجاز مفتوحة لكشف الحقيقة الكويت تمول توزيع ألف مكيف للأسر النازحة في مأرب للتخفيف من موجة الحر فضيحة القرن: الحوثيون نهبوا أكثر من 1,148 مليار ريال من موارد اليمن لتمويل الحرب وإثراء قياداتهم. الجوف تنتفض ضد الحوثيين.. اشتباكات قبلية عنيفة وإغلاق الأسواق احتجاجاً على جرائم المليشيا.. شاهد جانب من المعارك الضارية الزنداني: الحوثيون ينفذون أجندة إيرانية والمجتمع الدولي مطالب اليوم باتخاذ موقف أكثر حزماً وردعاً الحكومة اليمنية ترفع الجاهزية لمواجهة تداعيات هجمات الحوثيين على الملاحة وتأمين الأسواق إهمال ارتجاع المريء- متى يستدعي القلق كييف تحت نيران الصواريخ الروسية.. وزيلينسكي يكشف مفاجأة عن كوريا الشمالية ودعوة لتجميد الحرب محادثات متقدمة بين طهران ومسقط.. إيران تكشف تطورات جديدة بشأن مضيق هرمز وتؤكد استمرار الملاحة دون تغيير
رحبت إدارة شرطة محافظة مأرب بالإجراءات التي باشرتها النيابة العامة، بناءً على توجيهات النائب العام، للتحقيق في الوقائع التي أثيرت مؤخرًا، وتؤكد دعمها الكامل لكافة الإجراءات القانونية الرامية إلى كشف الحقيقة وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
وأكدت إدارة الشرطة أن جميع أماكن الحجز والإصلاحيات التابعة لها مفتوحة أمام النيابة العامة وكافة الجهات المختصة المخولة قانونًا بالرقابة والتفتيش، وأنها على استعداد كامل لتقديم جميع التسهيلات والوثائق والبيانات اللازمة بما يسهم في إنجاز التحقيق بكل شفافية وحيادية.
كما شددت إدارة شرطة محافظة مأرب على التزامها التام بأحكام الدستور والقوانين النافذة، وحرصها على احترام حقوق المحتجزين وصون كرامتهم، وأنها لن تتهاون مع أي تجاوز أو مخالفة يثبت وقوعها، وستتعاون بصورة كاملة مع الجهات القضائية المختصة في كل ما من شأنه إظهار الحقيقة وتطبيق القانون.
ودعت إدارة الشرطة الجميع إلى تحري الدقة، وعدم استباق نتائج التحقيق، وترك الجهات المختصة تمارس مهامها وفقًا للقانون، بما يعزز الثقة في مؤسسات العدالة وسيادة القانون.