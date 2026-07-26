الكويت تمول توزيع ألف مكيف للأسر النازحة في مأرب للتخفيف من موجة الحر

الأحد 26 يوليو-تموز 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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دُشّن في محافظة مأرب، اليوم، مشروع توزيع 1000 مكيف هواء للأسر النازحة والأشد احتياجًا، بتمويل من جمعية الصفا الخيرية بدولة الكويت، وتنفيذ مؤسسة التآلف التنموية الخيرية، ضمن الجهود الإنسانية الرامية إلى التخفيف من معاناة الأسر المتضررة من موجات الحر الشديدة التي تشهدها المحافظة خلال فصل الصيف.

وخلال التدشين، ثمّن مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة مأرب، عبدالحكيم القيسي، الدعم الإنساني الذي تقدمه جمعية الصفا الخيرية ومؤسسة التآلف التنموية الخيرية، مؤكدًا أن المشروع يمثل استجابة إنسانية مهمة للتخفيف من معاناة الأسر النازحة والمجتمع المضيف في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، لا سيما داخل المخيمات والمساكن المؤقتة التي تفتقر إلى وسائل التبريد المناسبة.

وأشار القيسي إلى أن محافظة مأرب تواجه تحديات إنسانية متزايدة نتيجة استضافتها أعدادًا كبيرة من النازحين، الأمر الذي يجعلها بحاجة مستمرة إلى مزيد من التدخلات الإغاثية والتنموية، تشمل توفير المأوى والغذاء والتعليم والرعاية والحماية، معربًا عن أمله في أن تتواصل مثل هذه المبادرات وأن تتوسع لتشمل مشاريع تنموية مستدامة تسهم في تحسين أوضاع النازحين والمجتمع المضيف.

من جانبه، أكد مساعد مدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، الدكتور خالد الشجني، أن المشروع يأتي استجابة لاحتياجات إنسانية ملحة في محافظة تُعد الأكبر من حيث استضافة النازحين على مستوى الجمهورية، وتضم نحو 210 مخيمات، حيث تتفاقم معاناة الأسر خلال فصل الصيف بسبب الطبيعة الصحراوية للمحافظة وارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح الشجني أن مشروع توزيع ألف مكيف يستهدف النازحين المقيمين في المساكن الطارئة التي لا توفر الحماية الكافية من الظروف المناخية، مشيدًا بالدعم الذي تقدمه دولة الكويت عبر جمعية الصفا الخيرية، وبجهود مؤسسة التآلف التنموية الخيرية في تنفيذ المشروع، داعيًا إلى توسيع نطاق التدخلات الإنسانية والتنموية بما يلبي الاحتياجات المتزايدة في المحافظة.

بدوره، أوضح مدير التنسيق والإعلام بمؤسسة التآلف التنموية الخيرية، خلدون السامعي، أن المشروع يحمل اسم "نسمة خير"، ويهدف إلى التخفيف من وطأة الحر على الأسر الفقيرة والنازحة في مخيمات محافظة مأرب، بدعم كريم من متبرعي جمعية الصفا الخيرية في دولة الكويت.

وأضاف السامعي أن تنفيذ المشروع جاء بعد سلسلة من الإجراءات الفنية، بدأت بالحصول على قوائم المستفيدين من الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، أعقبها تنفيذ مسح ميداني للتحقق من أوضاع الأسر المستهدفة، لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف أكثر من ألف مستفيد في عدد من المخيمات المنتشرة بمدينة مأرب.