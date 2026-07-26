الحكومة تجتمع في عدن وتقف على آخر المستجدات

الجوف تنتفض ضد الحوثيين.. اشتباكات قبلية عنيفة وإغلاق الأسواق احتجاجاً على جرائم المليشيا.. شاهد جانب من المعارك الضارية الزنداني: الحوثيون ينفذون أجندة إيرانية والمجتمع الدولي مطالب اليوم باتخاذ موقف أكثر حزماً وردعاً الحكومة اليمنية ترفع الجاهزية لمواجهة تداعيات هجمات الحوثيين على الملاحة وتأمين الأسواق إهمال ارتجاع المريء- متى يستدعي القلق كييف تحت نيران الصواريخ الروسية.. وزيلينسكي يكشف مفاجأة عن كوريا الشمالية ودعوة لتجميد الحرب محادثات متقدمة بين طهران ومسقط.. إيران تكشف تطورات جديدة بشأن مضيق هرمز وتؤكد استمرار الملاحة دون تغيير من القنص إلى نهب الأدوية… الحوثيون يدمّرون القطاع الصحي اليمني بواقع أكثر من 6 الف انتهاك في القطاع الصحي تطور ميداني لافت في السودان.. قوات متحالفة مع الجيش تعلن إحكام السيطرة على محيط بارا وتتوعد بحسم المعركة حضرموت تواجه المجلس الرئاسي: حقوق المحافظة يجب أن تسبق أي ترتيبات لاستئناف تصدير النفط مشاط الحوثيين يتوعد الرياض: تمتلك قواتنا المسلحة خيارات لا تقوى السعودية على تحملها
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً حكوميا لمراجعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والخدمية، وتقييم التطورات الناجمة عن استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف السفن التجارية وتهديد أمن البحر الأحمر والممرات الملاحية الدولية، ضمن تنفيذها للأجندة الإيرانية الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة.
واستعرض الاجتماع بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين، خطط الاستجابة الحكومية للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق، واستمرار تدفق الواردات، وتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والغذاء والوقود.
واطلع الاجتماع على خطة عمل اللجنة الحكومية لإدارة الازمات برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء، كإطار قيادي للتنسيق والتوجيه والمتابعة، وتهدف الى رفع جاهزية الحكومة لمواجهة أي تصعيد او ازمة محتملة وتقليل اثارها الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية والخدمية.. منوها بما تضمنته الخطة من إجراءات عملية واهمية العمل على تنفيذها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة، وبتوجيهات من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تواصل تحديث خطط الاستجابة ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع مختلف المستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي، ويجنب المواطنين تداعيات المغامرات التي تقودها مليشيا الحوثي الإرهابية خدمةً للأجندة الإيرانية، مشدداً على أن حماية الأمن الاقتصادي وتأمين احتياجات المواطنين يمثلان أولوية قصوى للحكومة في هذه المرحلة.
وجدد الدكتور الزنداني، تقدير الحكومة للدعم الأخوي المقدم من المملكة العربية السعودية، والدور المحوري الذي تضطلع به في مساندة الاقتصاد اليمني وتعزيز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، مؤكدا ان الحكومة ستواصل العمل بشكل وثيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية وشركائها في المجتمع الدولي لحماية امن الملاحة الدولية واستعادة مؤسسات الدولة وصون سيادة اليمن.
وشدد الاجتماع على أن استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف السفن التجارية وتهديد الملاحة الدولية لا يقتصر أثره على الأمن الإقليمي والدولي، بل يفاقم الأعباء الاقتصادية والإنسانية على الشعب اليمني، ويكشف إصرار المليشيات على تنفيذ الأجندة الإيرانية على حساب مصالح اليمنيين وفرص السلام والاستقرار.