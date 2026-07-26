الزنداني: الحوثيون ينفذون أجندة إيرانية والمجتمع الدولي مطالب اليوم باتخاذ موقف أكثر حزماً وردعاً

الأحد 26 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، أن استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف السفن التجارية وتهديد أمن البحر الأحمر والممرات الملاحية الدولية، يؤكد مجدداً أنها تنفذ أجندة إيرانية تستهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتقويض الأمن البحري الدولي، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً لردع هذه السلوكيات وتجفيف مصادر دعمها.

وشدد الدكتور الزنداني على أن حماية حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية تمثل مسؤولية جماعية، وأن المجتمع الدولي مطالب اليوم باتخاذ موقف أكثر حزماً وردعاً إزاء السلوك الحوثي الإرهابي، وتجفيف مصادر دعمه ومنع استمرار تهديده للمصالح الإقليمية والدولية.

وأوضح دولة رئيس الوزراء في تغريدة على صفحته بمنصة "إكس"، أن الاعتداءات الحوثية لا تمثل تهديداً لليمن وحده، بل تمتد تداعياتها لتطال المنطقة والعالم، من خلال تعريض حرية الملاحة للخطر، والإضرار بسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وتقويض الجهود الأممية والإقليمية والدولية الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة ستواصل العمل بتنسيق وثيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وشركائها في المجتمع الدولي، لمواجهة هذه التهديدات، وحماية أمن الملاحة الدولية، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، واستعادة مؤسسات الدولة، وصون سيادة اليمن.