الجوف تنتفض ضد الحوثيين.. اشتباكات قبلية عنيفة وإغلاق الأسواق احتجاجاً على جرائم المليشيا.. شاهد جانب من المعارك الضارية الزنداني: الحوثيون ينفذون أجندة إيرانية والمجتمع الدولي مطالب اليوم باتخاذ موقف أكثر حزماً وردعاً الحكومة اليمنية ترفع الجاهزية لمواجهة تداعيات هجمات الحوثيين على الملاحة وتأمين الأسواق إهمال ارتجاع المريء- متى يستدعي القلق كييف تحت نيران الصواريخ الروسية.. وزيلينسكي يكشف مفاجأة عن كوريا الشمالية ودعوة لتجميد الحرب محادثات متقدمة بين طهران ومسقط.. إيران تكشف تطورات جديدة بشأن مضيق هرمز وتؤكد استمرار الملاحة دون تغيير من القنص إلى نهب الأدوية… الحوثيون يدمّرون القطاع الصحي اليمني بواقع أكثر من 6 الف انتهاك في القطاع الصحي تطور ميداني لافت في السودان.. قوات متحالفة مع الجيش تعلن إحكام السيطرة على محيط بارا وتتوعد بحسم المعركة حضرموت تواجه المجلس الرئاسي: حقوق المحافظة يجب أن تسبق أي ترتيبات لاستئناف تصدير النفط مشاط الحوثيين يتوعد الرياض: تمتلك قواتنا المسلحة خيارات لا تقوى السعودية على تحملها
أكد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، أن استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف السفن التجارية وتهديد أمن البحر الأحمر والممرات الملاحية الدولية، يؤكد مجدداً أنها تنفذ أجندة إيرانية تستهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتقويض الأمن البحري الدولي، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً لردع هذه السلوكيات وتجفيف مصادر دعمها.
وشدد الدكتور الزنداني على أن حماية حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية تمثل مسؤولية جماعية، وأن المجتمع الدولي مطالب اليوم باتخاذ موقف أكثر حزماً وردعاً إزاء السلوك الحوثي الإرهابي، وتجفيف مصادر دعمه ومنع استمرار تهديده للمصالح الإقليمية والدولية.
وأوضح دولة رئيس الوزراء في تغريدة على صفحته بمنصة "إكس"، أن الاعتداءات الحوثية لا تمثل تهديداً لليمن وحده، بل تمتد تداعياتها لتطال المنطقة والعالم، من خلال تعريض حرية الملاحة للخطر، والإضرار بسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وتقويض الجهود الأممية والإقليمية والدولية الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة ستواصل العمل بتنسيق وثيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وشركائها في المجتمع الدولي، لمواجهة هذه التهديدات، وحماية أمن الملاحة الدولية، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، واستعادة مؤسسات الدولة، وصون سيادة اليمن.