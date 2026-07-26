كييف تحت نيران الصواريخ الروسية.. وزيلينسكي يكشف مفاجأة عن كوريا الشمالية ودعوة لتجميد الحرب

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تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف، فجر الأحد، لهجوم روسي بالصواريخ الباليستية أدى إلى اندلاع حرائق في عدة أحياء، في تصعيد جديد للحرب المستمرة بين موسكو وكييف، بينما برزت دعوة كازاخية لتجميد القتال والعودة إلى طاولة المفاوضات.
وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن الهجوم تسبب في اندلاع حرائق بثلاث مناطق على الأقل نتيجة سقوط حطام الصواريخ، فيما أعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا استهدفت العاصمة بصواريخ باليستية قبل رفع حالة الإنذار الجوي بعد نحو 50 دقيقة، دون الإعلان عن سقوط ضحايا حتى اللحظة.
وفي تطور لافت، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا تسعى لاستقدام نحو 30 ألف جندي إضافي من كوريا الشمالية للمشاركة في الحرب، مؤكداً أن موسكو تعمل أيضاً على تعزيز تعاونها العسكري مع بيونغ يانغ، بما في ذلك الحصول على منصات إضافية لإطلاق الصواريخ الباليستية.
بالتزامن مع ذلك، دعا الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف إلى تجميد الحرب بين روسيا وأوكرانيا والعودة إلى مسار تفاوضي جديد أطلق عليه "صيغة إسطنبول 2.0"، معتبراً أن توفير ضمانات أمنية من القوى الكبرى قد يمهد الطريق نحو سلام طال انتظاره.
من جانبه، أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرى أن تجميد النزاع غير ممكن في ظل الموقف الأوكراني الحالي، مشيراً إلى أن وقف العمليات العسكرية يبقى مرهوناً باتخاذ كييف ما وصفها بـ"القرارات المناسبة".