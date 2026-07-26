محادثات متقدمة بين طهران ومسقط.. إيران تكشف تطورات جديدة بشأن مضيق هرمز وتؤكد استمرار الملاحة دون تغيير

الأحد 26 يوليو-تموز 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت إيران، الأحد، تحقيق تقدم في المشاورات الجارية مع سلطنة عُمان بشأن إدارة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مؤكدة أن حركة عبور السفن في المضيق تسير بشكل طبيعي ولم يطرأ عليها أي تغيير.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن طهران ومسقط عقدتا خلال يومي الجمعة والسبت عدة جولات من المحادثات على مستوى نواب وزراء الخارجية، جرى خلالها تبادل وجهات النظر حول آليات ضمان الملاحة الآمنة في مضيق هرمز، مع احترام سيادة الدولتين المشاطئتين.

وأوضح بقائي أن هذه المشاورات وُصفت بأنها "مثمرة"، وأسفرت عن إحراز تقدم في عدد من الملفات المطروحة، مشددًا على أن حركة الملاحة في مضيق هرمز لا تزال مستمرة بصورة طبيعية ودون أي تغييرات.

وأشار إلى أن الوفد العُماني غادر طهران مساء السبت، إلا أن المشاورات الفنية والسياسية بين الجانبين لا تزال متواصلة، في إطار التنسيق المستمر بشأن أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.