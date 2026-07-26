تطور ميداني لافت في السودان.. قوات متحالفة مع الجيش تعلن إحكام السيطرة على محيط بارا وتتوعد بحسم المعركة

الأحد 26 يوليو-تموز 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، المتحالفة مع الجيش السوداني، تحقيق تقدم ميداني جديد في ولاية شمال كردفان، مؤكدة سيطرتها على عدد من المناطق المحيطة بمدينة بارا، في إطار العمليات العسكرية المتواصلة ضد قوات الدعم السريع.

وقالت القوة، في بيان، إنها تمكنت من فرض السيطرة على مناطق بركة وأم سيالة وأم قرفة وجبرة الشيخ وبارا، مؤكدة "تطهيرها" من وجود قوات الدعم السريع، في خطوة تعكس تصاعد المواجهات في واحدة من أكثر الجبهات أهمية داخل السودان.

ويأتي هذا التقدم وسط معركة محتدمة للسيطرة على مدينتي بارا والأبيض، اللتين تمثلان محورًا استراتيجيًا لطرق الإمداد التي تربط إقليم دارفور بالعاصمة الخرطوم وولايات شرق السودان، ما يمنحهما أهمية عسكرية كبيرة للطرفين.

وفي السياق، اعتبر حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أن ما تحقق ميدانيًا لا يمثل نهاية المعركة، بل بداية مرحلة جديدة من الحسم، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية ضد قوات الدعم السريع.

ويأتي التصعيد بعد أيام من هجوم بطائرة مسيرة نسبته السلطات السودانية إلى قوات الدعم السريع، وأسفر عن مقتل 15 شخصًا في إحدى قرى شمال كردفان، وسط تصاعد استخدام الطائرات المسيّرة وما تسببه من خسائر بشرية وأضرار بالبنية التحتية.

ومنذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تتواصل المعارك رغم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار، بينما تتفاقم الأوضاع الإنسانية مع اتساع رقعة النزوح وتدهور الخدمات الأساسية في مناطق القتال.