مشاط الحوثيين يتوعد الرياض: تمتلك قواتنا المسلحة خيارات لا تقوى السعودية على تحملها الحوثيون يمنعون توثيق آثار الغارات الجوية ويهددون بملاحقة من ينشر مشاهد المواقع المستهدفة لهذا الأسباب. ما الأهداف ''الحساسة'' التي ادعت مليشيا الحوثي استهدافها في السعودية اليوم؟ الرئيس العليمي: تحرك مشترك مع التحالف والمجتمع الدولي لردع الحوثيين وتأمين الممرات المائية واشنطن: السفيرة رجاء تُعري مليشيا الحوثي وتكشف مخططات إيران في اليمن والإقليم تعيين محافظ لمحافظة صعدة وقائد لمحور أبين الرئيس العليمي يحذر الحوثيين ويؤكد المضي مع التحالف لردع أي تهديد القوات الجوية اليمنية تقصف مواقع الحوثيين في مأرب والجوف التقى وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان بحضور قائد التحالف بمأرب.. اللواء العرادة يوجه برفع الجاهزية ويؤكد إن المعركة مصيرية مقتل عناصر حوثية في غارات عنيفة على مخازن سلاح ومنصات اطلاق صواريخ في مأرب والجوف
لوّح رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية، مهدي المشاط، السبت، بإمكانية تصعيد العمليات ضد السعودية، قائلاً إن لدى قواتنا المسلحة "خيارات لا يقوى العدو السعودي على تحملها"، في تصريحات تأتي وسط تصاعد التوتر العسكري في المنطقة وتزايد الهجمات التي تتبناها المليشيا.
وزعم المشاط، في تصريح نشرته وكالة (سبأ) الحوثية تابعة محرر مأرب برس " أن لدى قواته المسلحة خيارات لا يقوى العدو السعودي على تحملها حد وصفه.
وزعم المشاط أن العمليات التي تنفذها قواته "مشروعة ومحقة بكل المبادئ الدينية والإنسانية والأخلاقية والمواثيق الدولية"، مضيفاً أن هدفها يتمثل في "إنهاء الحصار والعدوان .
كما قلل من الانتقادات الدولية والأممية الموجهة لجماعته، قائلاً إن "الإدانات والعويل المدفوع الثمن مسبقًا لا يساوي شيء"، مضيفًا: "لن ينفعكم من يُمّنيكم الأماني الكاذبة وما دون إنهاء العدوان ورفع الحصار إلا الوهم والسراب".
وتأتي تصريحات المشاط بعد ساعات من إعلان جماعة الحوثي تنفيذ هجمات استهدفت منشآت داخل السعودية، في وقت أفادت فيه تقارير إعلامية دولية باعتراض الدفاعات الجوية السعودية صواريخ ومسيّرات كانت متجهة نحو أهداف حيوية، بينما لم تؤكد السلطات السعودية وقوع إصابات مباشرة في تلك المنشآت.
ويرى مراقبون أن تصعيد الخطاب الحوثي، بالتزامن مع التهديد بمواصلة الهجمات، يعكس محاولة لإظهار قدرة الجماعة على الاستمرار في الضغط العسكري، رغم استمرار عمليات الاعتراض وتزايد الضربات التي تستهدف مواقعها العسكرية وبنيتها اللوجستية.