مشاط الحوثيين يتوعد الرياض: تمتلك قواتنا المسلحة خيارات لا تقوى السعودية على تحملها

السبت 25 يوليو-تموز 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

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لوّح رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية، مهدي المشاط، السبت، بإمكانية تصعيد العمليات ضد السعودية، قائلاً إن لدى قواتنا المسلحة "خيارات لا يقوى العدو السعودي على تحملها"، في تصريحات تأتي وسط تصاعد التوتر العسكري في المنطقة وتزايد الهجمات التي تتبناها المليشيا.

وزعم المشاط، في تصريح نشرته وكالة (سبأ) الحوثية تابعة محرر مأرب برس " أن لدى قواته المسلحة خيارات لا يقوى العدو السعودي على تحملها حد وصفه.

وزعم المشاط أن العمليات التي تنفذها قواته "مشروعة ومحقة بكل المبادئ الدينية والإنسانية والأخلاقية والمواثيق الدولية"، مضيفاً أن هدفها يتمثل في "إنهاء الحصار والعدوان .

كما قلل من الانتقادات الدولية والأممية الموجهة لجماعته، قائلاً إن "الإدانات والعويل المدفوع الثمن مسبقًا لا يساوي شيء"، مضيفًا: "لن ينفعكم من يُمّنيكم الأماني الكاذبة وما دون إنهاء العدوان ورفع الحصار إلا الوهم والسراب".

وتأتي تصريحات المشاط بعد ساعات من إعلان جماعة الحوثي تنفيذ هجمات استهدفت منشآت داخل السعودية، في وقت أفادت فيه تقارير إعلامية دولية باعتراض الدفاعات الجوية السعودية صواريخ ومسيّرات كانت متجهة نحو أهداف حيوية، بينما لم تؤكد السلطات السعودية وقوع إصابات مباشرة في تلك المنشآت.

ويرى مراقبون أن تصعيد الخطاب الحوثي، بالتزامن مع التهديد بمواصلة الهجمات، يعكس محاولة لإظهار قدرة الجماعة على الاستمرار في الضغط العسكري، رغم استمرار عمليات الاعتراض وتزايد الضربات التي تستهدف مواقعها العسكرية وبنيتها اللوجستية.