الحوثيون يمنعون توثيق آثار الغارات الجوية ويهددون بملاحقة من ينشر مشاهد المواقع المستهدفة لهذا الأسباب.

السبت 25 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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وجهت مليشيا الحوثي «الإرهابية» تحذيرا عاجلا للمواطنين في مناطق سيطرتها وطالبتهم بعدم تصوير أو نشر مشاهد المواقع التي تتعرض للغارات الجوية، ملوحة باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، في خطوة تأتي عقب ضربات استهدفت مواقع خاضعة لسيطرتها، وسط تصاعد الاهتمام بتقييم نتائج تلك الهجمات.

وقالت وزارة الداخلية التابعة للمليشيا، في بيان اطلع عليه محرر مأرب برس، إن على المواطنين الامتناع عن تصوير أو نشر أي مشاهد للأماكن التي تتعرض للقصف، معتبرة أن ذلك "يمثل خدمة مباشرة للعدو"، ودعت إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مؤكدة أن توثيق الأضرار "من اختصاص الجهات الرسمية المعنية".

وتوعدت الوزارة على أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تعمده تقديم خدمة للعدو من خلال تصوير أو نشر مشاهد للأماكن المستهدفة، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة".

كما حث البيان المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي أنشطة أو ممارسات وصفتها بـ"المشبوهة"، بدعوى حماية الأمن والاستقرار.

ويأتي هذا التوجيه بعد ساعات من تعرض عدة مواقع في عدة محافظات خاضعة لسيطرتهم لضربات جوية استهدف مواقع عسكرية ومخازن أسلحة، بينما تتزايد أهمية الصور ومقاطع الفيديو المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في توثيق آثار الهجمات وتقييم نتائجها.

ويرى مراقبون أن تشديد المليشيا على منع تصوير المواقع المستهدفة ونشر مشاهد الغارات يهدف إلى الحد من تداول صور قد تُستغل في رفع معنويات خصومها أو تكشف حجم الأضرار التي لحقت بمواقع ومنشآت تعتبرها الجماعة ذات أهمية عسكرية، وتسعى إلى الحفاظ عليها بعيداً عن التداول الإعلامي.

يشار إلى أن تشديد المليشيا على منع التصوير والنشر يعكس سعيها إلى إحكام السيطرة على تدفق المعلومات المرتبطة بالضربات، والحد من تداول مشاهد قد تكشف حجم الأضرار أو طبيعة المواقع المستهدفة، في وقت أصبحت فيه المعلومات مفتوحة المصدر أحد أبرز أدوات متابعة وتقييم العمليات العسكرية.