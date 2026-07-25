ما الأهداف ''الحساسة'' التي ادعت مليشيا الحوثي استهدافها في السعودية اليوم؟

السبت 25 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- الأناضول

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إدعت جماعة الحوثي، السبت، تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا "أهدافا حساسة" لمنشآت تتبع شركة أرامكو السعودية في منطقتي جازان وينبع غربي المملكة، باستخدام عشرات الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، إن العمليتين جاءتا "ردا على الغارات الجوية السعودية" التي استهدفت مساء الجمعة محافظة الحديدة غربي اليمن.

وزعم سريع إن المليشيات التابعة لجماعته "نفذت عمليتين عسكريتين نوعيتين؛ استهدفت الأولى أهدافا حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جازان، وذلك بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافا حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة".

وادعى أن العمليتين "حققتا أهدافهما بنجاح، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الأهداف أو حجم الأضرار.

وأكد المتحدث الحوثي استمرار ما وصفه بـ"الحصار البحري" على السعودية، قائلا إنه يأتي "ردا على عدوانها المقابل وحصارها الظالم المستمر منذ 12 عاما"، حسب تعبيره.

وتوعد سريع بتوسيع تحركات الجماعة وتصعيد خطواتها "استنادا إلى تطورات الموقف خلال الساعات والأيام المقبلة"، وفق قوله.

وفيما لم يصدر تعليق فوري من "أرامكو" بشأن البيان الحوثي، لكن الدفاع المدني السعودي، أعلن قبل ذلك، في بيانات منفصلة، أنه أطلق ثلاثة إنذارات متتالية في ينبع وإنذارا واحدا في جازان عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، دون الإشارة لشركة أرامكو.

ودعا السكان إلى التوجه لأماكن آمنة داخل المباني والابتعاد عن النوافذ والمناطق المفتوحة، قبل إعلان زوال الخطر لاحقا.

وجاءت الإنذارات بعد إعلان تحالف دعم الشريعة باليمن، بقيادة السعودية، تنفيذ ضربات جوية على مواقع تابعة للحوثيين في الحديدة وجزيرة كمران، ردا على استهداف الجماعة، مساء الجمعة، سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر

واليوم السبت، اُعلن عن اعتراض صاروخين باليستيين أُطلقا من اليمن باتجاه مصافي النفط في مدينة ينبع. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان مليشيا الحوثي الإرهابية استهدافها للمدينة.

وأوضحت المصادر لرويترز أن الصاروخين كانا يستهدفان منشآت نفطية حيوية في ينبع، إلا أنه جرى اعتراضهما بنجاح.