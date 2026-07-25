ما الأهداف ''الحساسة'' التي ادعت مليشيا الحوثي استهدافها في السعودية اليوم؟ الرئيس العليمي: تحرك مشترك مع التحالف والمجتمع الدولي لردع الحوثيين وتأمين الممرات المائية واشنطن: السفيرة رجاء تُعري مليشيا الحوثي وتكشف مخططات إيران في اليمن والإقليم تعيين محافظ لمحافظة صعدة وقائد لمحور أبين الرئيس العليمي يحذر الحوثيين ويؤكد المضي مع التحالف لردع أي تهديد عاجل: القوات الجوية اليمنية قصفت مواقع الحوثيين في مأرب والجوف التقى وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان بحضور قائد التحالف بمأرب.. اللواء العرادة يوجه برفع الجاهزية ويؤكد إن المعركة مصيرية مقتل عناصر حوثية في غارات عنيفة على مخازن سلاح ومنصات اطلاق صواريخ في مأرب والجوف اعتراض صواريخ باليستية قبل وصولها مصافي النفط في ينبع السعودية السودان على صفيح ساخن.. معارك عنيفة في كردفان ودارفور وأزمة إنسانية تتفاقم مع استهداف مصادر المياه
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، السبت، أن الحكومة اليمنية ماضية في العمل الوثيق مع تحالف دعم الشرعية، وشركائها في المجتمع الدولي من أجل الردع الحازم للتهديد، وحماية الممرات المائية، ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية والتزاماً راسخاً بأمن اليمن والمنطقة، وحماية السلم والأمن الدوليين.
وجاءت تصريحات العليمي في سلسلة تدوينات نشرها على منصة "إكس"، جدد فيها تحذير جماعة الحوثي الإرهابية من مواصلة التصعيد، قائلاً إن استمرارها في ما وصفه بخدمة أجندات النظام الإيراني لن يؤدي إلا إلى استنزاف مقدرات البلاد، ولن يغير قناعة اليمنيين بضرورة إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي: "إن المليشيات الحوثية وداعميها يصرون، كلما لاحت فرصة للتهدئة، على الزج بالبلاد في أزمات متلاحقة، متجاهلين أن إرادة اليمنيين وتطلعاتهم إلى الدولة والكرامة والأمن والاستقرار ليست ورقة للمساومة، ولن تكون".
وأضاف: "أن استمرار الجماعة في نهجها التصعيدي لن يقود إلا إلى إطالة أمد المعاناة، وإهدار ما تبقى من مقدرات البلاد"، مؤكداً أن الشعب اليمني سيظل متمسكاً بهدف استعادة مؤسسات الدولة، وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني، وأنه "ليس أمام المليشيات من خيار سوى التسليم بهذه الحقائق".
وتأتي تصريحات العليمي في ظل تصاعد التوترات الأمنية المرتبطة بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر والممرات المائية، وما تقول الحكومة اليمنية إنه يتطلب تنسيقاً مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الدوليين لردع التهديدات وحماية أمن الملاحة الدولية.