ما الأهداف ''الحساسة'' التي ادعت مليشيا الحوثي استهدافها في السعودية اليوم؟ الرئيس العليمي: تحرك مشترك مع التحالف والمجتمع الدولي لردع الحوثيين وتأمين الممرات المائية واشنطن: السفيرة رجاء تُعري مليشيا الحوثي وتكشف مخططات إيران في اليمن والإقليم تعيين محافظ لمحافظة صعدة وقائد لمحور أبين الرئيس العليمي يحذر الحوثيين ويؤكد المضي مع التحالف لردع أي تهديد عاجل: القوات الجوية اليمنية قصفت مواقع الحوثيين في مأرب والجوف التقى وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان بحضور قائد التحالف بمأرب.. اللواء العرادة يوجه برفع الجاهزية ويؤكد إن المعركة مصيرية مقتل عناصر حوثية في غارات عنيفة على مخازن سلاح ومنصات اطلاق صواريخ في مأرب والجوف اعتراض صواريخ باليستية قبل وصولها مصافي النفط في ينبع السعودية السودان على صفيح ساخن.. معارك عنيفة في كردفان ودارفور وأزمة إنسانية تتفاقم مع استهداف مصادر المياه
صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة رقم (149) لسنة 2026، قضت المادة الاولى منه بتعيين العميد مختار الخضر عبدالله الرباش الهيثمي، قائدا لمحور ابين، قائدا للواء 255 مشاة، وترقيته الى رتبة لواء، مع استمراره في منصب محافظ لمحافظة أبين.
كما صدر القرار الجمهوري رقم (58) لسنة 2026، نصت المادة الاولى منه بتعيين تركي احمد مزهر بن قمشه محافظا لمحافظة صعدة.