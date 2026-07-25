تعيين محافظ لمحافظة صعدة وقائد لمحور أبين

السبت 25 يوليو-تموز 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة رقم (149) لسنة 2026، قضت المادة الاولى منه بتعيين العميد مختار الخضر عبدالله الرباش الهيثمي، قائدا لمحور ابين، قائدا للواء 255 مشاة، وترقيته الى رتبة لواء، مع استمراره في منصب محافظ لمحافظة أبين.

كما صدر القرار الجمهوري رقم (58) لسنة 2026، نصت المادة الاولى منه بتعيين تركي احمد مزهر بن قمشه محافظا لمحافظة صعدة.