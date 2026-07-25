الرئيس العليمي يحذر الحوثيين ويؤكد المضي مع التحالف لردع أي تهديد

السبت 25 يوليو-تموز 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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حذر الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، المليشيات الحوثية الإرهابية من مغبة مواصلة التصعيد والمقامرة بمصالح الشعب اليمني خدمة لأجندات النظام الإيراني.

وأكد أن استمرار المليشيات في هذا النهج التخريبي، لن يفضي إلا إلى مزيد من استنزاف مقدرات البلاد، ولن يغير قناعة اليمنيين بضرورة إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة.

وكتب الرئيس، في سلسلة تدوينات على منصة (اكس) اليوم السبت، أن الحكومة اليمنية ماضية في العمل الوثيق مع تحالف دعم الشرعية، وشركائها في المجتمع الدولي من أجل الردع الحازم للتهديد، وحماية الممرات المائية، ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية والتزاماً راسخاً بأمن اليمن والمنطقة، وحماية السلم والأمن الدوليين.

وقال "إن المليشيات الحوثية وداعميها يصرون، كلما لاحت فرصة للتهدئة، على الزج بالبلاد في أزمات متلاحقة، متجاهلين أن إرادة اليمنيين وتطلعاتهم إلى الدولة والكرامة والأمن والاستقرار ليست ورقة للمساومة، ولن تكون".

وأضاف " أن استمرار الجماعة في نهجها التصعيدي لن يقود إلا الى إطالة أمد المعاناة، وإهدار ما تبقى من مقدرات البلاد"، مؤكداً أن الشعب اليمني سيظل متمسكاً بهدف استعادة مؤسسات الدولة، وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني، وليس امام المليشيات من خيار سوى التسليم بهذه الحقائق.