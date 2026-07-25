عاجل: القوات الجوية اليمنية قصفت مواقع الحوثيين في مأرب والجوف

السبت 25 يوليو-تموز 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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نقلت رويترز عن مسؤول عسكري يمني قوله إن القوات الجوية اليمنية قصفت مواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات لمليشيا الحوثية الإرهابية في أطراف مأرب والجوف.

وأعلن التلفزيون اليمني الرسمي، اليوم السبت، استهداف منصات إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة حوثية في مأرب والجوف.

وقال إن الطيران استهدف مواقع للحوثيين في مديريات الجوبة والصفراء ومجزر في مأرب والجوف. مشيرا إلى مقتل عدد من عناصر الميليشيات الحوثية باستهداف مواقعهم في الاستهدافات، بينهم خبراء في تشغيل المنظومات الصاروخية.