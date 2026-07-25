التقى وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان بحضور قائد التحالف بمأرب.. اللواء العرادة يوجه برفع الجاهزية ويؤكد إن المعركة مصيرية

السبت 25 يوليو-تموز 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، سلطان العرادة، على ضرورة رفع الجاهزية القتالية وتعزيز القدرات الدفاعية والعملياتية في كافة الوحدات العسكرية والأمنية بما يرفع من كفاءة الأداء، ويواكب متطلبات المرحلة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، بوزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، بحضور قائد التحالف العربي في مأرب العميد الركن فارس الشمّري لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والميدانية، ومستوى الجاهزية، وسير تنفيذ الخطط العملياتية في مختلف الجبهات.

وخلال اللقاء، أكد العرادة أن المعركة الوطنية التي يخوضها الشعب اليمني وقواته المسلحة منذ سنوات تمثل معركة مصيرية دفاعاً عن الجمهورية، وحماية الثوابت والمكتسبات الوطنية.

وأوضح أن المسؤولية الوطنية تفرض على الجميع مواصلة العمل بكل عزم وإصرار لمواجهة التحديات، وتعزيز قيم الانضباط والالتزام بالواجب الوطني، وتطوير القدرات القتالية والعملياتية، بما يضمن تنفيذ المهام على أكمل وجه، وتحقيق تطلعات الشعب في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء التمرد والانقلاب ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي تسببت بها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وجدد عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة، تأكيده حرص القيادة السياسية على سلامة جميع أبناء الشعب اليمني، وألاّ يكونوا ضحايا لمغامرات الحوثي وأجنداته الإيرانية.

وطالب أبناء الشعب في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية برفض الزج بأبنائهم في جبهات القتال، وعدم السماح للمليشيا باستغلالهم وقوداً لحروبها الخاسرة التي لا تخدم مصالح اليمنيين..داعياً كافة القبائل والأسر في تلك المناطق إلى تحمّل مسؤولياتهم تجاه أبنائهم وتحصينهم من حملات التجنيد الحوثية، ومنع انخراطهم في المشروع الدموي الطائفي الذي لم يجلب لليمن سوى الدمار والمعاناة.

وأشار عضو مجلس القيادة إلى أن استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في تعنتها ورفضها لكل المبادرات الإقليمية والدولية، يؤكد أنها لا تؤمن إلا بخيار الحرب، وتتعمد إطالة أمد معاناة اليمنيين في مناطق سيطرتها، وتعميق المأساة الإنسانية، خدمةً لأجندة خارجية.

كما شدد على ضرورة تعزيز التلاحم الوطني ورص الصفوف، وتعزيز التنسيق والتكامل بين القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية، والمكونات السياسية والاجتماعية ورجال القبائل الأبية، وتوحيد الجهود والإمكانات وتبني خطابٍ وطنيٍ جامع، وتغليب المصلحة الوطنية بما يعزز من تماسك الجبهة الداخلية، ويرفع من مستوى فاعلية الأداء العام في مواجهة المشروع الحوثي المدعوم من إيران.

وثمّن العرادة المواقف الأخوية الصادقة والدعم الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لليمن في مختلف الظروف، لافتاً إلى أن هذا الدعم يجسد عمق العلاقات الأخوية والمصير المشترك.

من جانبهما، أكدا وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العُقيلي ورئيس الأركان الفريق الركن صغير بن عزيز أن القوات المسلحة تواصل تنفيذ مهامها الوطنية بكفاءة ومسؤولية، مشددين على أن المؤسسة العسكرية تمضي بثبات في تعزيز قدراتها ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الأجهزة والوحدات، بما يكفل حماية الوطن والدفاع عن الجمهورية وإفشال مخططات تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.