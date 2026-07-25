مقتل عناصر حوثية في غارات عنيفة على مخازن سلاح ومنصات اطلاق صواريخ في مأرب والجوف

السبت 25 يوليو-تموز 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن التلفزيون اليمني الرسمي، السبت، استهداف منصات إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة حوثية في مأرب والجوف.

وقال إن طيران التحالف استهدف مواقع للحوثيين في مديريات الجوبة والصفراء ومجزر في مأرب والجوف.

وأشار إلى مقتل عدد من عناصر الميليشيات الحوثية باستهداف مواقعهم في الاستهدافات، بينهم خبراء في تشغيل المنظومات الصاروخية.