التقى وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان.. اللواء العرادة يوجه برفع الجاهزية ويتحدث عن معركة مصيرية مقتل عناصر حوثية في غارات عنيفة على مخازن سلاح ومنصات اطلاق صواريخ في مأرب والجوف اعتراض صواريخ باليستية قبل وصولها مصافي النفط في ينبع السعودية السودان على صفيح ساخن.. معارك عنيفة في كردفان ودارفور وأزمة إنسانية تتفاقم مع استهداف مصادر المياه 5 وظائف حيوية للكبد.. علامات مبكرة لا تتجاهلها لحماية صحتك من هرمز إلى قزوين.. واشنطن توسّع بنك الأهداف داخل إيران وترمب يلوّح بضربة أكبر كيف أعرف أن الدوخة من القولون؟- إليك الإجابة تحالف دعم الشرعية يكشف تفاصيل الرد على الحوثيين.. رسائل حاسمة وتحذير من تصعيد لن يمر دون عقاب الحكومة اليمنية تكسر صمتها بعد هجمات البحر الأحمر.. رسائل نارية للحوثيين ودعوة دولية لتحرك عاجل غوتيريش يدق ناقوس الخطر.. تحذير أممي من تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية
أعلن التلفزيون اليمني الرسمي، السبت، استهداف منصات إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة حوثية في مأرب والجوف.
وقال إن طيران التحالف استهدف مواقع للحوثيين في مديريات الجوبة والصفراء ومجزر في مأرب والجوف.
وأشار إلى مقتل عدد من عناصر الميليشيات الحوثية باستهداف مواقعهم في الاستهدافات، بينهم خبراء في تشغيل المنظومات الصاروخية.