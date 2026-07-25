اعتراض صواريخ باليستية قبل وصولها مصافي النفط في ينبع السعودية

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اعترضت منظومة دفاع جوي يشغلها أفراد من الجيش اليوناني في السعودية، السبت، صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي من محافظة حجة شمال غربي اليمن، باتجاه مصافي النفط في مدينة ينبع غربي المملكة، وفقاً لما أفادت به مصادر أمنية يونانية لوكالة "رويترز".
ونقلت "رويترز" عن أحد المصادر قوله إن "الهجوم جرى بصاروخين باليستيين واستهدف المصافي في ينبع"، مؤكداً أن الصاروخين أطلقا من اليمن، فيما أكد مصدر أمني يوناني ثانٍ اعتراضهما.
وأصدر الدفاع المدني السعودي إنذاراً عاجلاً في مدينة ينبع، لتحذير السكان من الخطر الناجم عن الهجوم.
وتنشر اليونان في السعودية، منذ عام 2021، بطارية دفاع جوي من طراز "باتريوت" أمريكية الصنع، يشغلها أفراد من الجيش اليوناني، بموجب اتفاق يهدف إلى المساعدة في حماية البنية التحتية للطاقة في المملكة.
وبحسب الوكالة، فإن عملية الاعتراض التي جرت السبت تعد المرة الثانية التي يشغّل فيها أفراد الجيش اليوناني المنظومة لاعتراض هجوم يستهدف الأراضي السعودية.