5 وظائف حيوية للكبد.. علامات مبكرة لا تتجاهلها لحماية صحتك

السبت 25 يوليو-تموز 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أكد الدكتور ناجي ألفريد، استشاري الأمراض الباطنة، أن الكبد يعد من أهم أعضاء الجسم، نظرًا لدوره الحيوي في أداء العديد من الوظائف الأساسية، ولذلك يطلق عليه "مصنع الجسم"، محذرًا من أن أمراض الكبد قد تتطور بصمت دون ظهور أعراض واضحة في مراحلها الأولى.

وظائف الكبد

وأوضح ألفريد أن الكبد يؤدي خمس وظائف رئيسية، تشمل:تنقية الدم من السموم وبقايا الأدوية.

إنتاج العصارة الصفراوية اللازمة لهضم الدهون. تخزين الطاقة في صورة جليكوجين والمساعدة في تنظيم مستويات السكر بالدم.

إنتاج بروتينات مهمة، مثل الألبومين وعوامل تجلط الدم. تخزين عدد من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم.

وأضاف استشاري الأمراض الباطنة أن أمراض الكبد تُعرف بـ"المرض الصامت"، لأن أعراضها غالبًا لا تظهر إلا بعد تراجع جزء من كفاءة الكبد، مشيرًا إلى أن الإرهاق المستمر، وفقدان الشهية، والغثيان، والضعف العام، من العلامات المبكرة التي تستوجب مراجعة الطبيب.

مراحل متقدمة لـ أمراض الكبداصفرار الجلد والعينينوأشار إلى أن اصفرار الجلد والعينين، واضطرابات تجلط الدم، وظهور الكدمات بسهولة، تعد من الأعراض التي قد تشير إلى مراحل أكثر تقدمًا من أمراض الكبد نتيجة تراجع وظائفه.

وشدد ألفريد على أهمية اتباع نظام غذائي صحي للحفاظ على سلامة الكبد، يعتمد على الإكثار من الخضراوات والفواكه، مع تقليل الدهون والسكريات والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.كما حذر من الإفراط في تناول المسكنات دون استشارة طبية، أو تعاطي الكحوليات والمواد المخدرة، لما لها من تأثيرات مباشرة قد تؤدي إلى تلف الكبد.

وأكد استشاري الأمراض الباطنة ضرورة تجنب استخدام الأعشاب مجهولة المصدر، موضحًا أن بعض المستحضرات العشبية غير الخاضعة للرقابة قد تسبب أضرارًا للكبد، بينما لا تمثل الأعشاب المعروفة، مثل اليانسون والكراوية، خطورة عند استخدامها بصورة طبيعية ومعتدلة