من هرمز إلى قزوين.. واشنطن توسّع بنك الأهداف داخل إيران وترمب يلوّح بضربة أكبر

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شهدت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدًا جديدًا، مع توسيع واشنطن نطاق عملياتها العسكرية لتشمل أهدافًا استراتيجية تمتد من مضيق هرمز جنوبًا إلى ساحل بحر قزوين شمالًا، في خطوة تعكس اتساع دائرة الضغط العسكري على طهران.
وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تنفيذ ضربات استهدفت منشآت عسكرية تابعة لـ"الحرس الثوري"، شملت مراكز قيادة، ومستودعات للطائرات المسيّرة، وشبكات اتصالات، إضافة إلى قدرات بحرية في الأحواز وبندر عباس وجزيرة قشم عند مدخل مضيق هرمز، مؤكدة أن الهدف هو تقليص التهديدات التي تواجه الملاحة الدولية في المضيق.
وفي تصعيد لافت، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران "لم تتألم بما يكفي"، محذرًا من أن الولايات المتحدة قد تستهدف مزيدًا من البنى التحتية إذا استمرت الهجمات المرتبطة بطهران في المنطقة، كما أشار إلى أنه يدرس توسيع العمليات العسكرية داخل إيران.
بالتزامن مع ذلك، أعلنت واشنطن فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت 9 شركات و4 أفراد مرتبطين برجل الأعمال الإيراني باباك زنجاني، متهمةً إياهم بالتحايل على العقوبات الأميركية.
من جهته، فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات تقييدية جديدة بحق عدد من القضاة الإيرانيين، على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، في خطوة تعكس استمرار التنسيق الغربي لتشديد الضغوط السياسية والاقتصادية على طهران.