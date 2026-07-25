كيف أعرف أن الدوخة من القولون؟- إليك الإجابة

السبت 25 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أمراض القولون شائعة بين العديد من الأشخاص وتتنوع ما بين المزمنة والوظيفية، التي تسبب بعض الأعراض المُزعجة من بينها الدوخة وعدم الاتزان،

فمتى يعرف المريض أن الدوخة ناتجة عن القولون؟

في هذا الشأن يستعرض "الكونسلتو" كيفية معرفة أن الدوخة ناتجة من القولون، وذلك وفقًا لما أوضحه الدكتور طارق البشلاوي استشاري أمراض الباطنة والكلى.

كيف تعرف أن الدوخة من القولون؟

مشاكل القولون من بين أعراضها حدوث الدوخة وعدم الاتزان، وغالبًا ما يكون بسبب تراكم الغازات والانتفاخ الشديد الذي يضغط على الحجاب الحاجز وهى العضلة الفاصلة ما بين المريء والمعدة، مما يؤدي إلى ضيق التنفس، ونقص الأكسجين فبالتالي يحدث الدوخة.

كما يحدث الدوخة الناتجة عن القولون نتيجة القلق أو التوتر المزمن في حالات القولون العصبي، بالإضافة إلى سوء التغذية ونقص امتصاص بعض العناصر الغذائية من الطعام تؤدي أيضًا إلى الشعور بالدوخة.ويمكن معرفة ما إذا كانت الدوخة ناتجة عن مشاكل القولون من عدمه، من خلال الأعراض المُصاحبة، منها:

1- الشعور بكتمة في النفس "ضيق التنفس".

2- انتفاخ البطن ومع تراكم الغازات الشديدة.

3- الإسهال ويكون في حالات القولون العصبي أو الالتهابي.

4- الآلام الشديدة في البطن خاصة بعد تناول الطعام.

5- الشعور بالتوتر والقلق، وتقلب في المزاج.

كيف يمكن علاج الدوخة الناتجة عن القولون؟

لعلاج الدوخة الناتجة عن القولون، من الضروري التشخيص السليم من خلال الطبيب المختص، وتحديد السبب الكامن وراء هذه الدوخة، ما إذا كانت ناتجة عن القولون العصبي أم القولون التقرحي، أم الالتهابات.

بعد تحديد السبب الرئيسي، يمكن وصف الأدوية الطبية المناسبة، لعلاج هذه المشكلة، بالإضافة إلى ضرورة المتابعة الدورية مع الطبيب المختص تجنبًا لحدوث مضاعفات أخرى