تحالف دعم الشرعية يكشف تفاصيل الرد على الحوثيين.. رسائل حاسمة وتحذير من تصعيد لن يمر دون عقاب

السبت 25 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-خاص

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كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، تفاصيل العملية العسكرية التي نفذها رداً على الهجمات الحوثية التي استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر، مؤكداً أن الضربات طالت أهدافاً عسكرية مشروعة مرتبطة بقدرات الميليشيا المستخدمة في تهديد الملاحة الدولية.

وأوضح التحالف أن العملية نُفذت بدقة وحققت أهدافها العملياتية المخطط لها، مع الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني ومبدأ التناسب، بما يضمن تقليل أي آثار على المدنيين أو البنية التحتية.

ونفى التحالف بشكل قاطع استهداف ميناء الحديدة، مؤكداً أن موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف لا تزال مفتوحة أمام حركة الملاحة البحرية واستقبال السفن التجارية، كما أن المطارات اليمنية مستمرة في استقبال الرحلات الجوية.

وأكد أن الحفاظ على مقدرات الشعب اليمني كان في مقدمة أولويات العملية، مشدداً على أن الإجراءات العسكرية استهدفت فقط مصادر التهديد التي تستخدمها الميليشيا الحوثية.

وجدد البيان تأكيد وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اليمني وحكومته في مواجهة التحديات، ودعمها المستمر لكل ما من شأنه حماية أمن اليمن والمنطقة.

واتهم التحالف الميليشيا الحوثية بمواصلة تعميق معاناة اليمنيين، من خلال رفضها تسيير الرحلات من مطار صنعاء الدولي، واستمرارها في فرض سياسات تزيد من الأزمة الإنسانية في مناطق سيطرتها.

ووصف استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر بأنه عمل إرهابي متهور يهدد أحد أهم الممرات المائية الدولية، ويضيف جريمة جديدة إلى سجل الميليشيا في استهداف الأمن الإقليمي والدولي.

واختتم تحالف دعم الشرعية بيانه بالتأكيد أن قواته المشتركة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية السفن والممرات البحرية، وصون مصالح المملكة وأمنها، محذراً من أن أي تصعيد جديد من قبل الميليشيا الحوثية سيُقابل برد حازم ودون أي تهاون.