غوتيريش يدق ناقوس الخطر.. تحذير أممي من تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء استئناف ميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر، محذرًا من أن هذه التطورات تنذر بتصعيد خطير قد يفاقم الأزمة الإقليمية ويهدد أمن الملاحة الدولية.
وأكد غوتيريش، في بيان رسمي، أن الهجمات التي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها تمثل مؤشرًا على اتساع دائرة التوتر في المنطقة، وقد تؤدي إلى جرّ اليمن بصورة أعمق إلى أتون الصراع الإقليمي، بما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على الاستقرار.
وأشار إلى أن استمرار الأعمال العدائية داخل اليمن سيقوض فرص إحلال السلام، وسيفضي إلى عواقب إنسانية واقتصادية وبيئية جسيمة، لن تقتصر آثارها على اليمن فحسب، بل ستمتد إلى المنطقة والعالم.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية استعادة حرية الملاحة الدولية بشكل كامل في مضيق باب المندب والمناطق المحيطة به، داعيًا إلى تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر أو تعريض حركة التجارة العالمية للخطر.