تكتل الأحزاب اليمنية يطالب بتحرك دولي بعد هجوم حوثي على سفينة تجارية سعودية

الجمعة 24 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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أدان التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في اليمن، الهجوم الذي قال إن جماعة الحوثي نفذته ضد سفينة تجارية سعودية في البحر الأحمر، معتبرًا أن الهجوم يمثل تصعيدًا يهدد أمن الملاحة الدولية ويضر بالمصالح الاقتصادية لدول المنطقة.

وقال التكتل، في بيان، إن استهداف السفن التجارية والمنشآت المدنية يأتي ضمن ما وصفه بـ"نهج إجرامي" يهدف إلى زعزعة أمن الملاحة الدولية وخدمة أجندة إيران في المنطقة، مضيفًا أن استمرار هذه الهجمات يكشف، بحسب البيان، أن الأزمة الإنسانية في اليمن ترتبط بما سماه "اقتصاد الحرب" الذي تفرضه الجماعة.

وحذر البيان من التداعيات الاقتصادية لاستمرار الهجمات على السفن التجارية وإمدادات الطاقة في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن دولًا عربية مطلة على البحر الأحمر، وفي مقدمتها اليمن ومصر، تتأثر بشكل مباشر بأي اضطراب يطال هذا الممر الملاحي الحيوي.

وأعلن التكتل تضامنه مع المملكة العربية السعودية، كما عبر عن دعمه للكويت والبحرين والأردن في مواجهة ما وصفها بـ"الهجمات الإرهابية الإيرانية" التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

ودعا التكتل مجلس الأمن الدولي إلى "التفعيل الجاد والفوري" لقراريه رقم (2216) و(2722)، مطالبًا باتخاذ إجراءات من شأنها وقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، والعمل على تصنيف الجماعة منظمة إرهابية، وفقًا لما جاء في البيان.

كما دعا التكتل، الذي يضم 22 حزبًا ومكونًا سياسيًا يمنيًا، فروعه في مختلف المحافظات إلى تنظيم مسيرات جماهيرية لدعم قرارات الحكومة الشرعية الرامية إلى إنهاء سيطرة الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة، مؤكدًا دعمه لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي.

ويأتي البيان في ظل تصاعد التوترات في البحر الأحمر واستمرار الهجمات التي تستهدف حركة الملاحة التجارية، والتي أثارت مخاوف دولية بشأن أمن أحد أهم الممرات البحرية العالمية.