ترامب يحذر الصين وروسيا من التدخل في الحرب الإيرانية

الجمعة 24 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - رويترز

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه لا يعتقد أن الصين أو روسيا “تشاركان” في الصراع الإيراني الدائر، لكنه حذر من أن تدخلهما “سيكون له عواقب وخيمة عليهما”.

وكتب على موقع تروث سوشال “أكد لي الرئيس (الصيني) شي (جين بينغ)، خلال اجتماعنا الأخير في بكين، أنه لن يقدم أو يبيع أسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تحت أي ظرف من الظروف، وهذا يشمل الشركات الصينية”.

وأضاف ترامب أن تزويد طهران بالأسلحة ليس في مصلحة بكين أو موسكو.

وفي سياقٍ منفصل، أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم، أن الضربات الأميركية طالت مقر قيادة تابعاً لبحرية الحرس الثوري في محافظة جيلان بشمال البلاد، على ما أوردت وسائل إعلام رسمية.

وقال نائب محافظ جيلان علي باقري “استُهدف مقر القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في منطقة زيباكنار هذا الصباح بقنابل العدو الأميركي، ما ألحق أضراراً بقسم من المعدات في المجمع”، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت بوقوع عدة انفجارات في وقت مبكر من اليوم، بعد أن قال الجيش الأميركي إنه شن موجة جديدة من الغارات الجوية على أهداف في إيران.

وكانت المناطق القريبة من مدن الأهواز وأنديمشك وأوميدية في محافظة خوزستان بجنوب غربي البلاد من بين المناطق المستهدفة، حسبما أفادت وكالة فارس الإيرانية للأنباء نقلاً عن السلطات.

كما أفادت وسائل إعلامية بوقوع انفجارات بالقرب من جزيرة قشم في مضيق هرمز وحول مدينة بندر عباس الساحلية.

يأتي هذا، وقت أعلنت فيه القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إكمال الليلة الثالثة عشرة على التوالي من عملياتها العسكرية ضد أهداف داخل إيران، ضمن حملة تقول واشنطن إنها تهدف إلى تقليص التهديدات التي تشكلها طهران على الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” أن موجة الضربات تلك استمرت لأكثر من ساعتين.