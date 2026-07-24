جامعة إقليم سبأ تعلن فتح باب القبول في برنامج الذكاء الاصطناعي للعام الجامعي 2026-2027

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أعلنت جامعة إقليم سبأ، ممثلة بنيابة رئاسة الجامعة لشؤون الطلاب والإدارة العامة للقبول والتسجيل، فتح باب التنسيق والقبول في كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب ببرنامج الذكاء الاصطناعي للعام الجامعي 2026-2027.
ودعت الجامعة، في إعلان رسمي، الطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى سرعة استكمال إجراءات التنسيق عبر بوابة التنسيق الإلكتروني، موضحة أن فترة التنسيق تبدأ السبت 25 يوليو/تموز 2026 وتستمر حتى الخميس 6 أغسطس/آب 2026.
وأشارت إلى أن امتحان المفاضلة سيُعقد يوم 9 أغسطس/آب 2026، فيما حددت رسوم التنسيق بمبلغ 10 آلاف ريال.
وأكدت الجامعة أن التسجيل يتم إلكترونيًا عبر بوابة التنسيق الخاصة بها، داعية الطلاب إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان استكمال إجراءات القبول.
https://ca.usr.ac/application/create
كما أوضحت أنه يمكن للراغبين الحصول على مزيد من المعلومات والاستفسارات عبر خدمة واتساب على الرقم 779598326، إضافة إلى متابعة أخبار الجامعة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس (X).