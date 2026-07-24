المبعوث الأممي إلى اليمن يشعر بقلق بالغ

الجمعة 24 يوليو-تموز 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أبدى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قلقه البالغ إزاء استئناف مليشيا الحوثي هجماتها على السفن التجارية، وما ترتب على ذلك من تجدد تعطيل حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وقال غروندبرغ، في بيان صادر عنه، إنه أجرى خلال الأسابيع الماضية سلسلة مكثفة من اللقاءات والمشاورات مع أطراف يمنية وجهات فاعلة إقليمية ودولية، مؤكداً أن أولويته تتمثل في الحفاظ على مكتسبات هدنة عام 2022، ومنع انزلاق اليمن إلى صراع أوسع، وتهيئة الظروف اللازمة لإطلاق عملية سياسية شاملة.

وحذر المبعوث الأممي من أن التصعيد الأخير الذي تقوده مليشيا الحوثي ينذر بدفع اليمن نحو مزيد من المواجهة، ويعمق انخراطه في بيئة إقليمية متوترة، بما يزيد من معاناة الشعب اليمني.

وأكد أن الفرصة لا تزال قائمة لتغيير المسار عبر مفاوضات تضع مصالح اليمن واليمنيين في مقدمة الأولويات، مشيراً إلى أن التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقرار على مستوى المنطقة، حسب وصفه.