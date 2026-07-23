ترامب يتوعد بعقاب عسكري كبير اذا تكررت هجمات الحوثيين وايران بالبحر الأحمر

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هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين وايران برد عسكري على وقع تصعيد كبير في البحر الأحمر.
ترامب قال اليوم، إن الحوثيين عادوا إلى أفعالهم وأطلقوا النار على سفينتين سعوديتين الليلة الماضية
مضيفًا: ''الولايات المتحدة ستحمل إيران مسؤولية هجمات الحوثيين''.
وتوعد ترامب بإنزال عقاب عسكري كبير بإيران وبالحوثيين إذا تكررت هذه الهجمات، حد قوله.
واليوم، قال مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل السعودية إن السفينة التجارية “ENCELIA” التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمة السفينة.
ونقلت وكالة الانباء السعودية عن المصدر، أن جميع أفراد الطاقم بخير، مؤكداً أن الجهات المختصة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها، إلى جانب اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية البيئة البحرية.
ووصف المصدر الاستهداف بأنه يمثل انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل سلامة السفن التجارية وطواقمها.
ويأتي بيان وزارة النقل السعودية بعد ساعات من إعلان جماعة الحوثي مسؤوليتها عن استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر، قالت إنهما خالفتا قرارها بفرض حظر على السفن المرتبطة بالموانئ السعودية. وذكر المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع أن السفينتين هما “ENCELIA” و”LAYLA”، مدعياً أن الهجوم نُفذ بصواريخ وطائرات مسيرة وأدى إلى اندلاع حريق فيهما.