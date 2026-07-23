6 منتخبات ضمنت التأهل رسميًا إلى كأس العالم 2030 دون خوض التصفيات

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أصبحت منتخبات إسبانيا والمغرب والبرتغال، إلى جانب الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي، أول 6 منتخبات تضمن رسميًا التأهل إلى كأس العالم 2030 دون خوض التصفيات.
وتأهلت إسبانيا والمغرب والبرتغال بصفتها الدول المستضيفة، بينما حصلت الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي على بطاقات استثنائية بمناسبة مرور 100 عام على أول نسخة من المونديال.
وسيشهد مونديال 2030 إقامة ثلاث مباريات افتتاحية في الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي، قبل انتقال بقية البطولة إلى إسبانيا والمغرب والبرتغال، في أول نسخة تُقام في 6 دول و3 قارات.
ويواصل "فيفا" دراسة مقترح زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 64 منتخبًا في نسخة 2030، دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.