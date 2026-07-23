6 منتخبات ضمنت التأهل رسميًا إلى كأس العالم 2030 دون خوض التصفيات يامال يكسر بروتوكول التحية مع ملك إسبانيا في استقبال أبطال العالم .. شاهد طارق صالح يتحدث عن حقيقة الوضع في ميناء الحديدة ومطار صنعاء ويؤكد: اليمنيون يخوضون معركة وطنية منذ أكثر من 11 عامًا صحيفة أمريكية تكشف حجم الخسائر الثقيلة التي تعرضت لها القوات الأمريكية بسبب الهجمات الإيرانية إسلام آباد تدين الهجوم الحوثي.. ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا من رئيس وزراء باكستان لقاء سري في بريطانيا يجمع الإمارات بـالدعم السريع.. الخرطوم تحتج عاجل: قتلى وجرحى في مواجهات عنيفة بين القبائل ومليشيا الحوثي بمحافظة الجوف الاتحاد الأوروبي يحذر الحوثيين ويطالب بوقف تهديد الملاحة في البحر الأحمر توجيهات رئاسية تشدد على وحدة القرار العسكري ورفع الجاهزية في حضرموت في ظل التهديدات الحوثية للملاحة البحرية الحكومة اليمنية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات وتحسين الخدمات
دعا الاتحاد الأوروبي، جماعة الحوثي إلى وقف جميع الأنشطة التي قال إنها تهدد الملاحة الدولية وسلامة البحارة في البحر الأحمر، على خلفية تصاعد التوترات في المنطقة.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن على جماعة الحوثي وقف الأعمال التي تعرض الملاحة الدولية وأرواح البحارة للخطر.
واعتبرت كالاس أن تهديدات الحوثيين بفرض حصار بحري على السعودية تمثل "تصعيدًا خطيرًا"، مؤكدة أهمية الحفاظ على أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة.
وأضافت أن مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية "أسبيدس" ستواصل أداء مهامها في حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز أمن خطوط التجارة الدولية.