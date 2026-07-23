الاتحاد الأوروبي يحذر الحوثيين ويطالب بوقف تهديد الملاحة في البحر الأحمر

الخميس 23 يوليو-تموز 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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دعا الاتحاد الأوروبي، جماعة الحوثي إلى وقف جميع الأنشطة التي قال إنها تهدد الملاحة الدولية وسلامة البحارة في البحر الأحمر، على خلفية تصاعد التوترات في المنطقة.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن على جماعة الحوثي وقف الأعمال التي تعرض الملاحة الدولية وأرواح البحارة للخطر.

واعتبرت كالاس أن تهديدات الحوثيين بفرض حصار بحري على السعودية تمثل "تصعيدًا خطيرًا"، مؤكدة أهمية الحفاظ على أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة.

وأضافت أن مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية "أسبيدس" ستواصل أداء مهامها في حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز أمن خطوط التجارة الدولية.