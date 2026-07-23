تظاهرة حاشدة في تعز تدعو للحسم العسكري وفك الحصار وتتضامن مع السعودية

الخميس 23 يوليو-تموز 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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شهدت مدينة تعز صباح اليوم تظاهرة جماهيرية حاشدة، مؤيدة لقرارات مجلس القيادة الرئاسي، طالبت بفك الحصار الحوثي واستكمال معركة التحرير.

وأعلن المشاركون دعمهم قرار استئناف تصدير النفط باعتباره خطوة لتعزيز الموارد السيادية ودعم الاقتصاد الوطني.

ودعت المظاهرة الحكومة الشرعية إلى سرعة الحسم العسكري، معلنة التضامن مع السعودية ضد التهديدات الحوثية، الأخيرة.