التصعيد الأكبر منذ اندلاع الحرب.. واشنطن تضرب العمق الإيراني وطهران توسع هجماتها إلى الكويت والأردن

الخميس 23 يوليو-تموز 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة أكثر خطورة، بعدما أعلنت واشنطن تنفيذ جولة جديدة من الضربات الجوية على أهداف داخل إيران لليلة الثانية عشرة على التوالي، في حين ردت طهران بتوسيع نطاق عملياتها واستهداف قواعد أمريكية في الكويت والأردن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الغارات استهدفت مواقع عسكرية إيرانية، شملت منشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة وقدرات بحرية، مؤكدة أن العمليات تهدف إلى تقليص قدرة إيران على تهديد الملاحة الدولية، بالتزامن مع مساعي واشنطن لتأمين مضيق هرمز وإعادة حركة السفن التجارية إلى طبيعتها.

وفي الداخل الإيراني، أفادت وسائل إعلام رسمية بسماع انفجارات في محافظتي خوزستان وهرمزغان، وسط تقارير عن استهداف مواقع عسكرية ومنشآت حيوية، إضافة إلى أضرار لحقت بسفينتين مخصصتين للبحث والإنقاذ البحري.

كما تحدثت السلطات الإيرانية عن سقوط قتيلين جراء قصف استهدف معبر شلامجة الحدودي، إلى جانب ضربات طالت محيط مدينة أنديمشك ومحطة كهرباء قرب منشأة بوشهر النووية، ما تسبب بانقطاع الكهرباء عن إحدى القرى.

وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت قواعد أمريكية في الكويت، بينها قواعد علي السالم والدوحة والعديري وعريفجان، مؤكداً أنها جاءت رداً على استمرار الضربات الأمريكية.

كما أعلن استهداف قواعد أمريكية في الأردن، مشيراً إلى تدمير منظومات رادار ودفاع جوي ومواقع لوجستية وخزانات وقود. من جهته، أكد الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت الهجمات الجوية، موضحاً أن أصوات الانفجارات التي سُمعت كانت ناجمة عن عمليات الاعتراض، وداعياً المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

ويعكس هذا التصعيد المتبادل اتساع رقعة المواجهة العسكرية، مع انتقالها إلى ساحات جديدة في المنطقة، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة من انزلاق الأزمة إلى صراع إقليمي واسع النطاق.