سبب الدوخة من الجيوب الأنفية- كيف يمكن التخلص منها؟

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قد يؤدي ضغط الجيوب الأنفية إلى الدوار من خلال التأثير على الأذنين والتوازن، وفهم العلاقة بين مشاكل الجيوب الأنفية والدوار يساعدك على إدارة هذه الأعراض بفعالية.
لذا يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، سبب الدوخة من الجيوب الأنفية، وكيف يمكن التخلص منها؟ بحسب "verywellhealth".
ما سبب الدوخة من الجيوب الأنفية؟
تربط قناة استاكيوس ، أو القناة السمعية، الأذن الوسطى بالجزء العلوي من الحلق خلف الأنف، وهي تحافظ على صحة الأذن من خلال موازنة الضغط، وتصريف السوائل، والوقاية من العدوى.
يحدث خلل في وظيفة قناة استاكيوس عندما تُسد هذه القنوات أو لا تفتح وتغلق بشكل صحيح، وقد يؤدي ذلك إلى ضغط سلبي في الأذن الوسطى، مما يُؤثر على الجهاز الدهليزي وهو الجزء من الأذن المسؤول عن التوازن.
ونتيجةً لذلك، قد تُعاني من أعراض مثل فقدان التوجه المكاني أو الدوار.
وقد تؤدي التهابات الجيوب الأنفية إلى انسداد قنوات الأذن نتيجة الالتهاب وتراكم المخاط الكثيف، وتعرف هذه الحالة أحيانًا باسم دوار الجيوب الأنفية.
ويعاني الأشخاص المصابون بالتهابات الجيوب الأنفية المتكررة عادةً من سلائل الأنف ، وقد يصاب الأشخاص الذين يعانون من التهابات الجيوب الأنفية المتكررة بالزوائد الأنفية، وفي بعض الأحيان، قد تسد الزائدة الأنفية قناة استاكيوس أو تضغط عليها، مما يمنعها من العمل بشكل صحيح.
وقد يؤدي التهاب الأغشية المخاطية في الممرات الأنفية والجيوب الأنفية إلى زيادة الضغط في الجيوب الأنفية، إلا أن الزوائد الأنفية تزيد من حدة هذه المشكلة، إذ تشغل حيزًا وتضغط على تراكيب مهمة داخل وحول الممرات الأنفية والجيوب الأنفية.
أعراض الدوار الناتج عن الجيوب الأنفية
علاج التهابات الجيوب الأنفية، يمكن بما يلي:
- غسولات الأنف الملحية.
علاج الحساسيةقد يتطلب علاج الحساسية ما يلي: