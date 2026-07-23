سبب الدوخة من الجيوب الأنفية- كيف يمكن التخلص منها؟ استهداف سفينة سعودية في البحر الأحمر.. حريق مفاجئ والسلطات تكشف مصير الطاقم كنز جديد يهز العراق.. مليارات نقدية ودولارات وسبائك ذهب تتساقط في قضية عدنان الجميلي نيران الحرب تشتعل شمال الضالع.. قصف مركز يهز مواقع الحوثيين ومعارك ضارية على أكثر من جبهة رسالة خليجية حاسمة إلى العالم.. دعوة لتحرك دولي عاجل ضد إيران وتهديدات الحوثيين لباب المندب 313 سفينة في 2026.. الإرياني: أرقام رسمية تُسقط مزاعم الحصار وتكشف حقيقة موانئ الحوثيين وزارة الدفاع اليمنية تدشّن حسابها الرسمي على منصة إكس.. نافذة جديدة لمتابعة الأخبار والبيانات تأييد واسع لقرارات مجلس الدفاع الوطني.. دعم كامل لمواجهة الحوثيين والتدخلات الإيرانية بيانات رسمية: موجات الحر تتسبب في وفاة قرابة ستة ألف شخص بفرنسا خلال أسبوعين الرئيس التركي يتابع بنفسه المفاوضات … صلاح في الطريق إلى إسطنبول
أعلنت الهيئة العامة للنقل السعودية تعرض السفينة (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمة السفينة.
وأكدت الهيئة، نقلًا عن مصدر مسؤول، أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يتعرض أي منهم لأذى، مشيرة إلى أن الجهات المختصة سارعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها، والعمل على حماية البيئة البحرية من أي آثار محتملة.
واعتبرت الهيئة أن استهداف السفن التجارية يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حرية الملاحة وسلامة السفن التجارية وأفراد أطقمها، مؤكدة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الحادث وضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر.