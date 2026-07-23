استهداف سفينة سعودية في البحر الأحمر.. حريق مفاجئ والسلطات تكشف مصير الطاقم

الخميس 23 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت الهيئة العامة للنقل السعودية تعرض السفينة (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمة السفينة.

وأكدت الهيئة، نقلًا عن مصدر مسؤول، أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يتعرض أي منهم لأذى، مشيرة إلى أن الجهات المختصة سارعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها، والعمل على حماية البيئة البحرية من أي آثار محتملة.

واعتبرت الهيئة أن استهداف السفن التجارية يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حرية الملاحة وسلامة السفن التجارية وأفراد أطقمها، مؤكدة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الحادث وضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر.