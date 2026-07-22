كنز جديد يهز العراق.. مليارات نقدية ودولارات وسبائك ذهب تتساقط في قضية عدنان الجميلي

الأربعاء 22 يوليو-تموز 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن القضاء العراقي عن ضبط كميات ضخمة من الأموال والذهب ضمن التحقيقات المتواصلة في قضية المتهم عدنان الجميلي، في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي التي تشهدها البلاد.

ووفقًا للسلطات القضائية، تم ضبط 13 مليار دينار عراقي و400 ألف دولار أمريكي داخل مواقع متفرقة في محافظة صلاح الدين، إلى جانب مصادرة 40 سبيكة ذهبية يزن كل منها كيلوغرامًا واحدًا، بالإضافة إلى 5 كيلوغرامات من المصوغات الذهبية.

كما نجحت الجهات المختصة في استرداد أكثر من مليار و143 مليون دينار عراقي تعود إلى عملية احتيال مالي استهدفت إحدى الشركات.

وأكد القضاء العراقي استمرار حملاته لتعقب الشركات والأطراف المتورطة في عمليات نقل وتهريب الأموال إلى خارج البلاد، في إطار جهود واسعة لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.