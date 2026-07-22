كنز جديد يهز العراق.. مليارات نقدية ودولارات وسبائك ذهب تتساقط في قضية عدنان الجميلي نيران الحرب تشتعل شمال الضالع.. قصف مركز يهز مواقع الحوثيين ومعارك ضارية على أكثر من جبهة رسالة خليجية حاسمة إلى العالم.. دعوة لتحرك دولي عاجل ضد إيران وتهديدات الحوثيين لباب المندب 313 سفينة في 2026.. الإرياني: أرقام رسمية تُسقط مزاعم الحصار وتكشف حقيقة موانئ الحوثيين وزارة الدفاع اليمنية تدشّن حسابها الرسمي على منصة إكس.. نافذة جديدة لمتابعة الأخبار والبيانات تأييد واسع لقرارات مجلس الدفاع الوطني.. دعم كامل لمواجهة الحوثيين والتدخلات الإيرانية بيانات رسمية: موجات الحر تتسبب في وفاة قرابة ستة ألف شخص بفرنسا خلال أسبوعين الرئيس التركي يتابع بنفسه المفاوضات … صلاح في الطريق إلى إسطنبول إسبانيا تحتفل بالمونديال.. وسخرية مبطنة من رونالدو باكستان تهدد باستخدام القوة إذا استهدف الحوثيون مصالحها البحرية
أعلن القضاء العراقي عن ضبط كميات ضخمة من الأموال والذهب ضمن التحقيقات المتواصلة في قضية المتهم عدنان الجميلي، في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي التي تشهدها البلاد.
ووفقًا للسلطات القضائية، تم ضبط 13 مليار دينار عراقي و400 ألف دولار أمريكي داخل مواقع متفرقة في محافظة صلاح الدين، إلى جانب مصادرة 40 سبيكة ذهبية يزن كل منها كيلوغرامًا واحدًا، بالإضافة إلى 5 كيلوغرامات من المصوغات الذهبية.
كما نجحت الجهات المختصة في استرداد أكثر من مليار و143 مليون دينار عراقي تعود إلى عملية احتيال مالي استهدفت إحدى الشركات.
وأكد القضاء العراقي استمرار حملاته لتعقب الشركات والأطراف المتورطة في عمليات نقل وتهريب الأموال إلى خارج البلاد، في إطار جهود واسعة لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.