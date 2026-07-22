نيران الحرب تشتعل شمال الضالع.. قصف مركز يهز مواقع الحوثيين ومعارك ضارية على أكثر من جبهة

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تشهد جبهات شمال محافظة الضالع تصعيدًا ميدانيًا متواصلًا، حيث تخوض وحدات من القوات العسكرية مواجهات عنيفة ضد مليشيات الحوثي في جبهة باب غلق شمال قعطبة، وجبهة الثوخب – بتار شمال غرب بلاد حجر بن ذي رعين.
وبحسب المعلومات، تدور الاشتباكات باستخدام مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وسط ثبات واستبسال تبديه القوات العسكرية في التصدي للهجمات ومحاولات التقدم التي تنفذها المليشيات.
وفي إطار الرد على مصادر النيران المعادية، كثفت القوات المسلحة ضرباتها باستخدام راجمات الصواريخ وسلاح المدفعية ووحدات الدروع، مستهدفة مواقع وتحصينات الحوثيين، ما أسفر عن إصابات مباشرة وخسائر في الأفراد والعتاد، وفقًا لما ورد في البيان.
ويأتي هذا التصعيد الميداني في ظل استمرار التوتر على جبهات شمال الضالع، مع تأكيد القوات العسكرية جاهزيتها للتعامل مع أي محاولات تصعيد أو اعتداءات جديدة، ومواصلة الدفاع عن مواقعها حتى تحقيق أهدافها العسكرية.